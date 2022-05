Em uma semana, Estado encaminha 505 trabalhadores para empresas no Vale do Ivaí

Em uma semana, o programa Emprega Mais Paraná, do Governo do Estado, fez 1.335 atendimentos e encaminhou 505 trabalhadores para vagas de emprego em quatro cidades do Vale do Ivaí: Apucarana , Rio Bom, Jandaia do Sul e Cambira. Desenvolvido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), o programa leva ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante aos municípios paranaenses para ofertar vagas captadas em empresas das respectivas regiões.

“Precisamos seguir trabalhando firme para o Paraná seguir na liderança nacional da oferta de emprego por meio das Agências do Trabalhador”, afirmou o secretário Rogério Carboni. “Além do Emprega Mais Paraná e dos Mutirões de Emprego, também investimos pesado na qualificação profissional através de programas como o Recomeça Paraná e as Carretas do Conhecimento”.

O circuito no Vale do Ivaí começou na segunda e terça-feira da semana passada (9 e 10) em Apucarana, onde concentrou a maior parte dos atendimentos (1.100) e encaminhamentos (380). De lá, seguiu para Rio Bom na quarta-feira (11), uma ação que resultou em 70 atendimentos e 45 encaminhamentos a vagas nas empresas.

O ônibus passou por Jandaia do Sul na quinta-feira (12) e Cambira na sexta-feira (13). Em Jandaia, foram realizados 83 atendimentos, com 41 trabalhadores encaminhados para vagas de emprego. Desempenho similar ocorreu em Cambira, com 82 atendimentos e 39 encaminhamentos.

“Mesmo nos municípios menores, o ônibus têm demonstrado números sólidos, contribuindo com os resultados positivos do Paraná em diversos índices de empregabilidade e de crescimento econômico”, disse Suelen Glinski, chefe do Departamento do Trabalho da Sejuf.