Carretas do Conhecimento iniciam cursos em Fazenda Rio Grande e Inácio Martins

O projeto Carretas do Conhecimento, que leva qualificação profissional gratuita a trabalhadores paranaenses, iniciou nesta segunda-feira (16) os cursos de automação industrial em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, e de confecção, em Inácio Martins, no Centro-Sul do Estado. Eles são gratuitos, têm duração de cerca de um mês (80 horas) e atenderão duas turmas cada (tarde e noite).

As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura. Desde 2019, o programa já ofereceu mais de 8 mil vagas de qualificação no Paraná. São ofertados cursos em dez áreas. “Esse projeto é fruto do nosso diálogo do Governo do Estado, por meio da secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho, com o setor produtivo, que se concretizou na parceria com o Senai e a Volkswagen para qualificar trabalhadores", explica o secretário Rogério Carboni.

Ele destaca que só em 2022 serão concluídas 126 turmas em 55 cidades do Paraná. “A qualificação é importante para que as Agências do Trabalhador possam atender as necessidades das empresas que oferecem oportunidades através do sistema Sine”, acrescenta.

CURSOS– Em Fazenda Rio Grande, a Carreta do Conhecimento ficará estacionada na Praça Brasil, no bairro Nações, e atenderá 36 alunos. No curso de automação industrial eles terão acessos a equipamentos e dispositivos utilizados para automatização de processos nas indústrias, como controladores, válvulas, atuadores pneumáticos, sensores. São abordados fundamentos de física, uso de diversos equipamentos industriais, sistemas de software e hardware industriais, como também formação ética e profissional voltada para o empreendedorismo.

Já no curso de confecção em Inácio Martins, o conteúdo abrange diversos tipos de máquinas, equipamentos e acessórios de corte e costura à nível industrial, diferentes tipos de roupas e tecidos, além da montagem final das peças. Ao todo serão 40 alunos.

AÇÕES– As Carretas do Conhecimento fazem parte da série de iniciativas que Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, oferece aos trabalhadores para qualificação e oportunidade de emprego. Um dos destaques são os mutirões temáticos, ofertados pelas Agências do Trabalhador. Em Curitiba já foram realizados os mutirões de empregos para supermercados e telemarketing .

Nesta terça-feira (17), acontece o mutirão da empregabilidade LGBTI+ em Curitiba e em várias Agências do Trabalhador do Paraná. No dia 26 haverá outro voltado para pessoas com mais de 50 anos.

Outras ações são o programa Emprega Mais Paraná, nos municípios, com ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante para ofertar vagas captadas em empresas das respectivas regiões. Nesta semana os ônibus estarão em cidades da região Oeste: Terra Roxa (nesta segunda-feira,16), Mercedes (terça-feira, 17), Quatro Pontes (quinta-feira, 19), Marechal Cândido Rondon (sexta-feira, 20), Ouro Verde do Oeste (dia 23), Nova Santa Rosa (dia 24), Medianeira (25 e 26) e, encerrando o mês, Foz do Iguaçu nos dias 30 e 31. Em Apucarana , onde esteve no último dia 11, o programa fez 1.100 atendimentos e encaminhou 380 trabalhadores para vagas em empresas.