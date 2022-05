Novo projeto de desenvolvimento do Noroeste é lançado na Expoingá

Um seminário realizado dentro da programação de eventos técnicos da 48ª Expoingá marcou o lançamento, nesta sexta-feira (13), da Unidade Mista de Desenvolvimento Territorial, conhecida pela sigla UMDT. Pioneira no Paraná, a Unidade Mista é fruto da parceria entre a Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), o Instituto do Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e o Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

As entidades trabalham em conjunto dentro de um objetivo único que é o desenvolvimento socioeconômico da região de abrangência da Amusep. Cada uma dentro da sua área de atuação, somando forças e promovendo ações inovadoras.

“É uma proposta inédita, que reúne o que cada parceiro tem de melhor para produzir riqueza no território da Amusep, sem desrespeitar as identidades locais”, resume o reitor da UEM, Julio César Damasceno. Ele explica que, inicialmente, o projeto vai buscar soluções para o desenvolvimento do agronegócio, porém a UMDT é uma iniciativa com visão de longo prazo e outros setores também poderão ser contemplados com o tempo.

Integram a Amusep 30 municípios: Maringá, Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Doutor Camargo, Florai, Floresta, Florida, Iguaraçu, Itaguaje, Itambé, Ivatuba, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Paranacity, Presidente Castelo Branco, Santa Fe, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, Sarandi e Uniflor.

COLETIVO - Embora o lançamento da Unidade Mista tenha ocorrido nesta sexta-feira, a concepção inicial se deu, no final de março de 2019. Desde então, vários pesquisadores estão envolvidos com o projeto e trabalhando em diferentes perspectivas de pesquisa e extensão.

Para o prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla, atual presidente da Amusep, o projeto ultrapassa a barreira deste ou daquele mandato, sendo marcado pelo coletivo, dentro de uma política de desenvolvimento territorial. “O importante é cada um dar sua contribuição para que as ações saiam do papel, acreditando que o futuro passa pelas nossas mãos”, afirmou.

Destacando que o DNA que une as entidades na UMDT é o desenvolvimento, o gerente do IDR para a Mesorregião Noroeste do Paraná, José Jaime Lima, falou da importância de pensar em estratégias de crescimento mais abrangentes e que não contemplem apenas um grupo dentro de uma cidade ou um município dentro da região.

Os três participaram da mesa-redonda que debateu “Qual desenvolvimento territorial sustentável queremos para nossa região?”. A mesa teve mediação da professora Sandra Schiavi, que coordena as ações da UMDT na UEM.

LOGOMARCA –Durante o lançamento também foi apresentado a logomarca da Unidade Mista, criado por Elisa Maranho, doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná.

Segundo ela, a marca sintetiza valores importantes do programa como concepção complexa de território, espírito de parceria e visão sustentável. O símbolo da árvore é central na marca, por remeter a todos esses valores do projeto. O símbolo vem acompanhado da estilização do elemento humano, que se funde com a ideia do tronco, para reforçar o foco que o programa tem no desenvolvimento da população dentro do território.

PRESENÇAS –O evento ainda reuniu prefeitos das cidades da área de abrangência daAmusep e autoridades regionais. Participaram da mesa central que abriu o lançamento, além de Damasceno e Brambilla, a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo; o prefeito de Maringá, Ulisses Maia; o chefe do Núcleo Regional da Seab, Jucival Pereira de Sá; o deputado estadual Homero Marchese, o diretor de Integração Institucional do IDR, Rafael Fuentes Llanillo.