Mutirão de emprego em Curitiba encaminha 387 pessoas para vagas de telemarketing

O Mutirão de empregos com vagas para operadores de telemarketing, realizado pela Agência dos Trabalhadores de Curitiba, fez 1.891 atendimentos e aprovou 387 pessoas para vagas em 12 empresas da Capital. O mutirão temático aconteceu nesta quinta-feira (12), sob a coordenação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. “Quase que a maioria dos que compareceram ao mutirão saiu com a carteira assinada. Precisamos de mais e mais mutirões como esse”, disse o secretário Rogério Carboni.

Somado ao resultado do mutirão de empregos em supermercados , realizado na semana passada, já são mais de 800 vagas preenchidas somente em Curitiba. “Neste Mês do Trabalhador ainda teremos o Dia de Empregabilidade LGBTI+, que acontece nesta terça-feira, dia 17. Outro mutirão setorizado para pessoas com 50 anos ou mais será realizado no dia 26 deste mês”, informou Rafael Santos, gerente da Agência do Trabalhador em Curitiba.

ESTRATÉGIA –Os mutirões temáticos são parte das diversas iniciativas desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, para agilizar o encaminhamento de trabalhadores a vagas de emprego. A estratégia é fazer busca ativa de captação de vagas nas empresas.

Outro destaque entre as ações, além dos mutirões temáticos, é o programa Emprega Mais Paraná, que leva ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante a diversas cidades do Interior para encaminhamento a empresas das regiões. Na última quarta-feira (11), foram feitos 1.100 atendimentos em Apucarana .

Também são ofertados programas de qualificação profissional como as Carretas do Conhecimento, realizado em parceria com a Volkswagen, e o Recomeça Paraná, que concede R$ 300 de auxílio para o trabalhador a cada módulo de capacitação que ele conclui.