Investimentos em obras da Sanepar em Centenário do Sul ultrapassam R$ 12 milhões

A Sanepar está investindo R$ 12,2 milhões em obras em Centenário do Sul, no Norte do Estado, que vão ampliar o sistema de esgotamento da cidade. As obras beneficiarão cerca de 2 mil famílias e já geraram 250 empregos, entre diretos e indiretos. A conclusão está prevista para o próximo semestre.

Está em andamento a duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na região leste da cidade, que tem atualmente capacidade de tratar 10 litros de esgoto por segundo. Também estão sendo implantados mais 36 quilômetros de rede coletora, o que irá aumentar o atendimento de 25% para 65% da população urbana.

O prefeito Junior Tavian visitou as obras nesta quinta-feira (12) acompanhado por gerentes e engenheiros da Sanepar. Ele lembrou que o Brasil tem muitas regiões onde o saneamento é precário, destacando os avanços visíveis no Estado do Paraná, e agradeceu a parceria do Governo do Estado na melhoria da qualidade de vida da população e na viabilização da estrutura necessária para que Centenário do Sul cresça ainda mais. “Estas obras vêm colaborar muito com o desenvolvimento do município em diversas áreas, mas, especialmente na saúde”, destaca.

O gerente Regional da Sanepar Leornado Violin afirma que importantes obras estão em execução na região. “A Sanepar tem cumprido com esmero a sua missão de levar saúde para os paranaenses. Há um esforço grande para universalizar o saneamento em todos os cantos do Paraná”.

O gerente de Projetos e Obras da Sanepar na Região, Flávio Yoshida, detalhou para o prefeito quais as estruturas que estão sendo ampliadas para tratar o esgoto no município, bem como a tecnologia usada para implantação da nova rede.

Também participaram da visita, o vereador Casa Grande e a gerente Comercial da Sanepar na Região, Evelise Kluk.