Investimentos da Portos do Paraná são tema em fórum de negócios internacionais na Expoingá

A estrutura e os investimentos feitos nos portos paranaenses foram apresentados no 16º Fórum de Negócios Internacionais, realizado na Expoingá, em Maringá, nesta quinta-feira (12). A convite do Instituto Mercosul, o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, fez palestras no encontro, que reuniu produtores, empresários, comerciantes e lideranças de diversos segmentos.

“Muitos participantes do fórum são clientes da Portos do Paraná, importam fertilizantes e exportam grãos. Precisam saber que estamos trabalhando intensamente para melhor atendê-los”, disse. “A boa novidade são as modernizações que estamos fazendo no Porto de Paranaguá, que alcançam cerca de R$ 2 bilhões. São investimentos públicos no novo Moegão e no Corredor de Exportação e aportes privados, focados em novas esteiras e armazéns”.

O presidente do Instituto Mercosul, Aluízio Andreatta, ressaltou o compartilhamento de informações com os empresários. “É importante trazer esse contexto, de qual é o plano do Estado em relação a todas essas movimentações, essas cargas que obrigatoriamente têm que ter esse fluxo pelo Porto de Paranaguá”, disse.

Com atuação há mais de 15 anos, o Instituto Mercosul busca fomentar o comércio exterior em Maringá e região, provendo negócios de micro, pequenas e médias empresas e capacitando empreendedores para o mercado internacional.

REUNIÃO– Além do Fórum de Negócios Internacionais, a comitiva da Portos do Paraná também participou de uma reunião com representantes do Instituto Mercosul e da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim). Foram abordadas questões como embarques de produtos diversos, recordes de movimentação do Porto de Paranaguá, ampliação do número de berços, benefícios fiscais, investimentos no Corredor de Exportação e no Moegão.

EXPOINGÁ– Realizada pela Sociedade Rural de Maringá, a Expoingá apresenta o diferencial competitivo dos principais setores da economia brasileira, movimentando nas últimas edições em torno de R$ 600 milhões em negócios, com um público superior a 500 mil visitantes em 11 dias de evento.