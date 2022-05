Tráfego na Rodovia dos Minérios terá alterações a partir desta sexta-feira, informa o DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a partir desta sexta-feira (13), iniciando no período da tarde, o tráfego de veículos no sentido Curitiba para Almirante Tamandaré será desviado da marginal esquerda para a marginal direita na altura da empresa Cal Santa Clara.

A mudança é necessária para o prosseguimento da execução das obras de duplicação nas pistas principais, que exigem a obstrução da pista atual.

Os motoristas deverão ter especial atenção para acessar o desvio, sendo importante que todos os usuários colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, garantindo a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos. Durante todo o período dos serviços o trecho será sinalizado, com fiscalização e acompanhamento do DER/PR, responsável pela obra.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada no Atacadão Harger, pelo e-mail [email protected] ou no telefone (41) 99283-1480

OBRA– Estão sendo investidos R$ 90,6 milhões para executar quatro novas pistas de concreto, vias marginais, dez pontes, quatro viadutos, passarela, calçadas e ciclovias no trecho entre Curitiba e Almirante Tamandaré, em uma extensão de 4,74 quilômetros.

A duplicação começa um pouco antes da ponte sobre o Rio Barigui, próximo ao entroncamento com o Contorno Norte de Curitiba. Na via central da rodovia será implantado o pavimento rígido, constituído por placas de concreto de cimento de 27 centímetros de espessura, mais adequado para o volume de tráfego local, bem como para as características do solo da região.