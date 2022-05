Inscrições para contratação de professores da Unioeste encerram em 30 de maio

Seguem até 30 de maio as inscrições para processo seletivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) para os níveis médio e superior. São ofertadas 39 vagas em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, com salários entre R$ 1.454,62 e R$ 4.336,63.

O concurso é para contratação de agentes administrativos em caráter temporário para atuar nos câmpus. Interessados devem se inscrever no site da Unioeste . A taxa é de R$ 150,00 para as funções de nível superior e de R$ 100,00 para nível médio e técnico.

As 39 vagas serão divididas de acordo com as necessidades de cada câmpus. Os cargos são: administrador, advogado, analista de informática, arquiteto, bibliotecário, comunicador social, contador, engenheiro (agrônomo e civil), médico veterinário, psicólogo e técnico (administrativo, de laboratório e de anatomia e necropsia), funções de nível médio, técnico e superior.

As provas serão aplicadas no dia 19 de junho em Cascavel, com questões de múltipla escolha de português, matemática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos. Mais informações podem ser conferidas no Edital .

PSS HUOP– Paralelamente, também foi lançado novo edital de processo seletivo para contratação de agentes administrativos que devem atuar no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e nos câmpus de Cascavel e Foz do Iguaçu.

São vagas para os seguintes cargos: assistente social, bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico administrativo, técnico de laboratório, técnico em prótese dentária e tradutor e intérprete de Libras para língua portuguesa, cargos que exigem nível médio, técnico ou superior, com remuneração mensal entre R$ 2.740,21 e R$ 5.164,28.

As inscrições devem ser efetuadas somente pela internet ( AQUI ), até as 23h59 do dia 22 de maio de 2022.

Confira o Edital .