Lixo hospitalar é encontrado em usina de reciclagem em Ribeirão Claro

Os trabalhadores da usina de reciclagem, de Ribeirão Claro, encontraram nesta quinta-feira (12) descarte de lixo hospitalar de forma ilegal. Dentre os materiais encontrados estavam seringas, frascos de medicamentos, sonda vesical e outros que caracterizam o uso em clínica veterinária.

Conforme a coordenadora de Saúde e vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, as pessoas que fazem o uso contínuo de seringa de insulina, por exemplo, devem armazenar esses materiais em garrafas e levar até uma unidade de saúde para que o descarte seja efetuado de forma correta.

A equipe de Vigilância Sanitária da Prefeitura estará fiscalizando todas as clínicas da área da saúde e laboratórios do Município, solicitando cópia do contrato com as empresas especializadas no recolhimento de lixo hospitalar, para providências cabíveis.

O prefeito, João Carlos Bonato juntamente com a vice, Ana, pedem a colaboração da população no descarte correto desses materiais, já que muitos são perfuro cortantes e colocam em risco de acidentes e contaminação os trabalhadores da reciclagem. “A exposição desses materiais biológicos representa risco em potencial para as pessoas que fazem a seleção na reciclagem. Por isso pedimos a conscientização de todos”, disse Ana.