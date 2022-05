A empresários de Maringá, diretoria apresenta investimentos da Portos do Paraná

Uma comitiva da Portos do Paraná, liderada pelo diretor de Desenvolvimento Empresarial, André Pioli, reuniu-se nesta quinta-feira (12) com representantes do Instituto Mercosul e da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim), onde aconteceu o encontro.

Entre os assuntos abordados estão os embarques de produtos diversos, recordes de movimentação do Porto de Paranaguá, ampliação do número de berços, benefícios fiscais, investimentos no Corredor de Exportação e no Moegão. Também foram discutidas a internacionalização do aeroporto de Maringá, a falta de contêineres no mercado mundial e a crise logística internacional.

Segundo Pioli, a Acim representa o setor agrícola do Paraná, e são os grandes clientes, que exportam grãos e importam fertilizantes. “Os empresários aqui na região estão carentes de informações sobre os investimentos que estão sendo feitos nos portos do Paraná. É necessário que saibam que estamos trabalhando duro para que possam continuar movimentando por esses portos tão importantes para o desenvolvimento do nosso Estado e do País”, afirmou.

“Boa parte do que acontece na cidade passa pela Acim, daí a importância dessa visita. Vamos repassar aos associados todas essas boas notícias de investimentos no Porto de Paranaguá”, disse Ribamar Alves Rodrigues, superintendente da associação.

Para o presidente do Instituto Mercosul, Aluízio Andreatta, a reunião serviu para trazer a realidade do Porto para a classe empreendedora e empresários da cidade. “É importante apresentar esse contexto e mostrar qual é o plano do Estado em relação a todas essas movimentações, cargas que obrigatoriamente têm que ter esse fluxo pelo porto”, disse.

Após a reunião, Pioli recebeu o livro “A solidez de um legado”, que aborda a história de Maringá intercalada com a história da Acim, desde a década de 40, até os dias atuais.

PALESTRA– André Pioli ministra palestra nesta quinta-feira (12), às 19h, no 16º Fórum de Negócios Internacionais, sobre as expectativas dos modais no Paraná que irão beneficiar o comércio exterior. O evento acontece dentro da 48ª edição da Expoingá - Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá. A expectativa de público é de 400 pessoas.