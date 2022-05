Linha F02 Curitiba/Fazenda Rio Grande fará parada no Tubo Xaxim, anuncia Comec

A partir da próxima segunda-feira (16) a linha F02 – CTBA/Fazenda Rio Grande terá nova parada na Estação Tubo Xaxim, na Linha Verde, em Curitiba.

É a segunda de maior movimento na conexão entre Fazenda Rio Grande e a Capital, perdendo apenas para a F03 - Fazenda Direto. Ela transporta diariamente cerca de 10 mil passageiros.

Até então, partindo do Terminal de Fazenda Rio Grande, a primeira parada da F02 era na Estação Tubo Marechal Floriano, e agora passa a ter esta nova opção atendendo milhares de passageiros que trabalham, estudam e moram na região do Xaxim.

Além da possibilidade de desembarque, a nova parada permitirá aos usuários fazer conexão com as linhas urbanas que atendem a Estação, sendo elas a 350 – Fagundes Varela/Pinheirinho, a 550 – Lig.Pinheirinho/C. Gomes, a 629 – Alto Boqueirão e a 657 – Xaxim.

Os horários e itinerários da linha F02, assim como as demais paradas (Mal. Floriano, PUC, Paiol e Carlos Gomes) continuam mantidos.

Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, a ação faz parte de um conjunto de medidas buscando resgatar o usuário e incentivar o transporte coletivo.

“Ainda estamos nos recuperando de um período de pandemia que causou a maior crise da história do transporte coletivo. E agora precisamos resgatar estes passageiros, incentivando o uso do transporte”, disse. “Este atendimento na região do Xaxim é uma demanda histórica, e agora liberada pela Prefeitura de Curitiba, assim como diversas outras que já implementamos desde o início deste ano e outras que ainda devemos lançar nos próximos dias. São ações que fazem a diferença no dia a dia do cidadão justamente no momento de retomada, quando ele mais precisa”.