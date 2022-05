No sorteio de maio, entidades sociais cadastradas no Nota Paraná ganharam prêmios acima de R$ 20 mil

Nos sorteios mensais do Nota Paraná , programa vinculado à Secretaria da Fazenda, além dos consumidores, as entidades sociais cadastradas também são beneficiadas. No sorteio de terça-feira (10), 15 instituições sociais das 1,6 mil cadastradas no programa receberam valores acima de R$ 20 mil. Associação Maringá Apoiando a Recuperação de Vidas (Marev) de Maringá (Noroeste), por exemplo, ganhou R$ 59 mil em prêmios e valores dos bilhetes premiados nos sorteios.(Veja abaixo as instituições que mais receberam valores em maio).

As instituições sociais cadastradas nas áreas de assistência social, cultura, proteção animal, esporte e saúde podem ser premiadas nos sorteios mensais com prêmios mensais de R$ 100 e R$ 20 mil (eles podem ser cumulativos) e receber os créditos do ICMS das notas fiscais doadas. Por esse motivo é importante que as instituições mantenham sempre seu cadastro atualizado para poder consultar e receber os valores.

De acordo com a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini, os valores que são repassados mensalmente às instituições fortalecem os trabalhos das entidades no dia a dia. “Esses recursos vão ajudar com aquisições de materiais, alimentação, equipamentos para que possam ter condições de atender quem mais precisa”, disse.

CADASTRO INSTITUIÇÕES- As entidades sociais interessadas em participar dos sorteios devem se cadastrar no Nota Paraná de acordo com cada uma das cinco áreas de atuação do programa: Família e Desenvolvimento Social, Saúde, Cultura, Esporte e Turismo e Meio Ambiente. O portal do Nota Paraná traz a relação dos documentos necessários para o cadastro das entidades que atendem a alguma dessas cinco áreas.

DOE SUA NOTA FISCAL- A doação de notas fiscais às entidades é muito importante para a continuidade dos trabalhos sociais. Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais nas quais não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

O consumidor pode doar acessando o site do Nota Paraná , com CPF e senha, clicar na aba “Minhas Doações”, escolher a entidade e digitar a chave de acesso da nota fiscal. Outra forma é utilizar o aplicativo Nota Paraná , que está disponível para Android e iOS. Na opção “Doações”, o cidadão busca a entidade desejada e lê o QR Code da nota fiscal.

Outra opção é depositar a nota fiscal em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe as notas e se encarrega de cadastrá-las usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.

40 PRÊMIOS DE 10 MIL– Além dos prêmios principais, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil para os consumidores e do Paraná Pay, que distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100 aos contribuintes para fomentar o setor turístico do Estado e também os estabelecimentos varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis, são sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil.

As cidades dos ganhadores deste mês de maio são Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Arapuã, Araucária, Cambé, Cascavel, Colombo, Contenda, Curitiba, Dois vizinhos, Foz do Iguaçu, Goioerê, Jacupiranga, Londrina, Maringá, Palmeira, Pinhais, Piraquara, Rebouças, Rolândia, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, São Tomé.

Para conferir se foi contemplado, o contribuinte deve acessar seu cadastro no Nota Paraná, através do site ou aplicativo e conferir se possui bilhetes premiados ou créditos na aba “Turismo”.

Instituições que mais receberam os maiores valores entre prêmios e créditos no sorteio de maio:

Associação Maringá Apoiando a Recuperação de Vidas: R$ 59.300,00

Associação Amor Viral de Campo Largo: R$ 44.800,00

Associação Esquadrão da Vida Ponta Grossa: R$ 40.600,00

Associação Ministério Melhor Viver Ponta Grossa: R$ 40.300,00

Fundação Educacional Meninos e Meninas Prof. Elias Curitiba: R$ 38.000,00

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro: R$ 32.000,00

Associação Iniciativa Cultural-Curitiba: R$ 29.900,00

Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de adolescentes (AMARAS – Recanto Mundo Jovem): R$ 29.300,00

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Coronel Vivida: R$ 25.700,00

Irmandade São Vicente De Paulo: R$ 24.700,00

Associação Missionaria Voz do que Clama: R$ 24.700,00

Fantástica - Associação de Ginastica Rítmica: R$ 23.100,00

União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer: R$ 22.100,00

APAE São João do Ivaí: R$ 21.000,00

APMI Guaporema: R$ 20.400,00

