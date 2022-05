Paulinho exalta trabalho desenvolvido pela escolinha de futebol de Salto do Itararé

O prefeito de Salto do Itararé, Paulo Sérgio Fragoso, o Paulinho, utilizou suas redes sociais para exaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela escolinha de futebol do município.

O chefe do Executivo saltense informou que, atualmente, a escolinha de futebol de Salto do Itararé atende mais de 100 crianças e adolescentes com idades entre cinco e 17 anos que treinam em seis categorias. O projeto realiza treinos e jogos tanto no futebol de campo quanto no society enfrentando equipes de toda região do Norte Pioneiro.

O prefeito ainda destacou a importância que o projeto tem para os jovens atletas. “A principal função da nossa escolinha é preencher o tempo ocioso das crianças e dar oportunidade para todas. O futebol é um esporte que auxilia no desenvolvimento psicológico, estimula a autoestima, a autoconfiança, capacidade de raciocínio e contribui com o desenvolvimento de habilidades sociais, além de contribuir com a melhora do rendimento deles como alunos”, disse.