Obra do viaduto Bratislava, em Cambé, alcança 75% de conclusão

Chegou a 75% de conclusão a obra do viaduto Bratislava, que vai garantir mais segurança aos moradores de Cambé, no Norte do Paraná. Muito esperado pela população, o viaduto está sendo erguido no km 163 da BR-369, na interseção da Avenida Brasil com a estrada Bratislava, em Cambé. A obra vai organizar e agilizar o tráfego no local, beneficiando quem transita no sentido centro de Londrina ou para outras cidades da região ou, ainda, os que seguem para Maringá, no Noroeste.

A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) é de liberar a pista principal ainda neste mês de maio e concluir a obra até o final de junho, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

O trecho integra o Contorno Sul do município. De acordo com a Prefeitura de Cambé, passam pelo local em média 26 mil veículos/dia , sendo cerca de 6 mil veículos pesados.

Na interseção da Avenida Brasil com a Estrada Bratislava, o trecho foi rebaixado e o projeto contempla, ainda, a construção de duas alças de acesso separadas, que darão continuidade à Avenida Brasil e à Bratislava, em um trajeto de aproximadamente 800 metros.

Como forma de dar celeridade ao processo, a obra seguiu o regime de contratação integrada (RDCI). O modelo, adotado pela primeira vez no Estado, permitiu ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) contratar, com uma única licitação, uma empresa ou consórcio de empresas para elaborar o projeto executivo e imediatamente dar início à execução da obra.