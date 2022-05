Sebrae e SRI promovem 2º Encontro de Startups do Norte Pioneiro

O Sebrae e o Sistema Regional de Inovação (SRI) promoveram na semana passada o II Encontro com Startups do Norte Pioneiro, para dar continuidade aos assuntos abordados no I encontro, realizado em dezembro de 2021.

Na oportunidade, em virtude do Prêmio Nacional de Inovação recebido em março deste ano em São Paulo pelo CNI e SEBRAE Nacional, o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná teve visibilidade, que abriu portas para o encontro de novos parceiros que prestigiaram o evento e contribuíram com conteúdo riquíssimos, apoiando a recém criada Comunidade de Startups do Norte Pioneiro.

A presidente do SRI, Angélica Moreira, agradeceu aos participantes e os parceiros presentes, enaltecendo, principalmente, a presença dos representantes das Instituições de Ensino Técnico e Superior, ressaltando a importância da participação de jovens empreendedores.

A programação contou com Morgana Tito, coordenadora de Comunidades da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e Júnior Rodrigues, também coordenador de Comunidades da Ventiur Aceleradora de Startups, e mais de 30 startupeiros da região, dos quais quatro apresentaram seus Picthes.

Morgana Tito trouxe toda sua experiência dando uma visão geral de como obter sucesso com a comunidade. “Todos devem ser protagonistas, líderes, o formato mais indicado para a comunidade é horizontal e a comunidade tem que ser orgânica”, disse.

As Startups, Assina Uai por Cássia Nardoni; Entenda Antes por Thiago Albergoni; Gestor Ideal por Pedro Domingues; MobPar por Cristiano Savagin; apresentaram seus pitches com o objetivo de mostrar seu potencial aos convidados, além de estimular a geração de parcerias e networking da comunidade.

Neste encontro, foi iniciado um processo de construção de valores da comunidade, onde os participantes preencheram formulários com sugestões de nomes visando fortalecer a despertar o sentimento de pertencimento. Este nome deve representar o organismo de inovação e empreendedorismo que estamos criando no Norte Pioneiro do Paraná.

No evento ainda ocorreu uma primeira votação para filtrar os nomes mais cotados. A escolha do nome se dará por dinâmica que será continuada no grupo de WhatsApp com todos os integrantes.