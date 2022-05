Governo leva Agência do Trabalhador Itinerante a Jandaia do Sul e Cambira

Depois da bem-sucedida ação em Apucarana , o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante segue no Vale do Ivaí e estará em Jandaia do Sul nesta quinta-feira (12) e em Cambira na sexta-feira (13). Mais de 150 vagas de empregos já foram captadas para esta ação, que faz parte do programa Emprega Mais Paraná, do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

Em Jandaia do Sul já foram captadas mais de 120 vagas de empregos nas áreas de comércio, serviços, indústria e construção civil. O ônibus atenderá na Praça do Café, no centro da cidade, ao lado da prefeitura, das 9h às 17h.

“Esse ônibus vem para dar oportunidade aos trabalhadores de serem encaminhados para um emprego. Estamos com 120 vagas de emprego para contratação imediata”, destacou Suceli Revelini Varea, gerente da Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul.

Já Cambira ainda está em processo de captação de vagas, e por enquanto já tem cerca de 30 confirmadas. Os atendimentos serão realizados na Praça do Calçadão.

Serviço:

Jandaia do Sul

Data: quinta-feira (12/05)

Horário: das 9h às 17h

Local: Praça do Café s/n - Centro

Cambira

Data: sexta-feira (13/05)

Horário: das 9h às 17h

Local: Praça do Calçadão s/n - Centro