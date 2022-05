Fundação Sanepar assume previdência complementar para servidores da Prefeitura de Cascavel

A Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social (Fusan) e o município de Cascavel (Oeste do Estado) firmaram nesta quarta-feira (11) convênio de adesão ao plano de previdência da Fundação. O convênio, assinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos, e pela diretora-presidente da Fusan, Cláudia Trindade, denominado de Plano Viva Mais Multi Prefeituras, destina-se aos servidores públicos municipais, abrangidos pelo regime de previdência complementar, assegurando aos participantes benefícios de renda complementar ao plano de aposentadoria.

Pelo convênio, a Fusan passa a atuar como administradora do plano dos servidores de Cascavel, atendendo à emenda constitucional, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, em relação ao regime geral de previdência social. A escolha da Fusan foi por processo seletivo aberto pelo município de Cascavel. A Fundação já administra planos previdenciários complementares em outros 17 municípios do Paraná e de Santa Catarina, dentre eles Foz do Iguaçu, Joaçaba, Palotina, Santa Izabel do Oeste, Pato Branco, Rio Negrinho, Navegantes, Guarapuava, Campo Mourão e Cianorte.

O prefeito Leonaldo Paranhos se mostrou satisfeito com o resultado do processo seletivo. Para ele, a condução dos fundos de pensão requer cuidado e lisura porque gestiona o futuro de muitas pessoas. “A Fusan carrega o nome Sanepar que é referência nos indicadores de saneamento e tem gestão com competência, colocando Cascavel como destaque nacional. Temos a certeza de que nossos servidores estão em boas mãos”, disse o prefeito.

A Fusan completa em junho 40 anos de existência, trabalhando com plano de aposentadoria dos empregados da Sanepar. A diretora-presidente Cláudia Trindade enalteceu a lisura do processo seletivo feito pela comissão municipal e destacou que a Fusan segue modelo de excelência de gestão da qualidade, garantindo segurança e confiabilidade a todos os participantes. “O benefício previdenciário disponível aos saneparianos é um privilégio que passa a ser compartilhado com os servidores municipais de Cascavel, com gestão independente, um não interferindo no outro”, ressalta Cláudia. Dos 133 municípios paranaenses que aprovaram a lei da aposentadoria complementar, Cascavel está na vanguarda, dentre os 18 que já tiveram aprovados seus planos previdenciários junto ao Governo Federal. Cláudia apontou ainda que a Fusan, além do benefício previdenciário, pode ofertar aos participantes e seus familiares o Plano de Educação Financeira.

A gerente-geral da Sanepar, Rita Camana, deu testemunho da importância e do bem-estar que a Fusan proporciona aos seus participantes. “Temos nossos recursos guardados e administrados por uma empresa séria que cuida do nosso dinheiro e do nosso futuro. Todos os empregados da Sanepar se sentem seguros e temos a certeza de que os servidores de Cascavel também terão essa confiança”, disse Rita.

PRESENÇAS- O ato da assinatura teve ainda a presença do vice-prefeito Renato Silva; dos vereadores Beth Leal, Sidnei Mazutti e Jeferson Cordeiro dos Santos; do diretor de Seguridade da Fusan, Marcos Todeschi; do gerente de negócios da Fusan, Luiz Marcelo Charello; da secretária de Planejamento e Gestão de Cascavel, Vanilse da Silva Pohl; do analista de Relacionamento da Fusan, Moacir Lucietto; do conselheiro da Fusan e gerente de Cascavel, Rodolpho Tanaka Savelli; de secretários e funcionários municipais.