Emprega Mais Paraná faz 1.100 atendimentos de trabalhadores em Apucarana

Cerca de 1.100 atendimentos a trabalhadores e 380 encaminhados para vagas em empresas. Esse foi o resultado da passagem do ônibus Agência do Trabalhador Itinerante em Apucarana, no Vale do Ivaí, nesta segunda e terça-feira (9 e 10). A ação fez parte do programa Emprega Mais Paraná, realizado pelo Governo do Estado, com a coordenação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

“Através do diálogo com o setor produtivo, a nossa equipe havia captado 500 vagas de emprego. Se os 380 encaminhamentos se efetivarem em carteira assinada, isso significará uma taxa de aproveitamento de 76%, um ótimo trabalho do nosso governo em parceria com a prefeitura e as empresas da região”, destacou o secretário Rogério Carboni.

O ônibus ficou estacionado na Praça Rui Barbosa. Além da intermediação de vagas de emprego, a população pôde se inscrever nos cursos do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana.

“Estamos batalhando muito junto com o Governo do Estado para garantir trabalho, renda e empregabilidade para todos. Temos aqui em Apucarana também o programa Portas Abertas, que oferece cursos para toda a população de forma gratuita”, disse o prefeito Junior da Femac.

A estratégia do programa consiste em estacionar uma unidade itinerante das Agências do Trabalhador em local movimentado dos municípios para intermediar vagas de emprego. O programa cadastra pessoas em busca de emprego e encaminha as que já têm qualificação para as vagas disponíveis na região.

O Emprega Mais Paraná faz parte das iniciativas do Governo do Estado para ampliar a oferta de vagas aos trabalhadores. Uma das principais ações é a busca ativa de postos de trabalho junto às empresas, feita por profissionais da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

Uma outra iniciativa são os mutirões temáticos, como o que aconteceu em Curitiba, na última quinta-feira (5) para vagas em supermercados. O feirão aprovou 450 pessoas para vagas em 10 empresas de Curitiba e Região Metropolitana. Nesta quinta-feira (12) acontece mais um mutirão na Capital, desta vez para direcionar operadores de telemarketing ativo e receptivo a 1.784 vagas .