Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing

A secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) promove nesta quinta-feira (12) mais um mutirão de empregos para direcionar operadores de telemarketing ativo e receptivo a 1.784 vagas. O evento, que acontece das 9h às 16h, envolverá 12 empresas que estarão na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, promovendo o processo seletivo.

Os candidatos às vagas devem comparecer à Agência do Trabalhador na Rua Pedro Ivo, 530, Centro de Curitiba, levando seus currículos, carteira de trabalho (pode ser a versão digital) e documentos pessoais (RG e CPF). Não há necessidade de ter experiência prévia. Basta ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. Diante da expectativa de candidatos, haverá a distribuição de senhas para atendimento, o que acontecerá somente até as 14h.

“Encaminhar essas pessoas para ocupar as vagas disponibilizadas pelas empresas é contribuir para a abertura de novas perspectivas de vida a elas. Isso é compromisso do Governo do Paraná com a nossa sociedade. O mutirão desta quinta-feira é mais uma ação efetiva de nosso Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda”, disse o secretário Rogério Carboni.

VEM MAIS POR AÍ- Outros dois mutirões temáticos estão programados ainda para este mês. “Estamos promovendo mutirões para atender áreas específicas do setor produtivo, e também a diferentes públicos de trabalhadores. No dia 17, teremos o dia da empregabilidade LGBTI+ em todas as Agências do Paraná, e no dia 26 faremos em Curitiba um mutirão voltado às pessoas com mais de 50 anos”, afirmou Rafael Santos, gerente da Agência do Trabalhador em Curitiba.

SERVIÇO:

Mutirões temáticos de emprego na Agência do Trabalhador

Telemarketing: 12/05

Dia da Empregabilidade LGBTI+: 17/05

Mais de 50 anos: 26/05

Horário: das 9h às 16h

Local: todos os eventos realizados na Agência do Trabalhador de Curitiba (Pedro Ivo, 503)

e Dia da Empregabilidade LGBTI+ em todas as Agências dos Trabalhadores do Paraná.