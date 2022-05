Homem exibe revólver para amigos e acaba dando dois tiros nele mesmo

Uma trapalhada por pouco não terminou em tragédia na noite desta terça-feira (10) no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h30 os policiais receberam um chamado do hospital onde a equipe informava que uma pessoa havia dado entrada na unidade com ferimentos causados por disparo de arma de fogo. Diante da informação, os agentes foram até o local para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, este passou a relatar que estava exibindo sua arma calibre38 do tipo garrucha quando, ao guardar em sua cintura, a mesma acabou disparando e atingindo sua virilha e seu pé esquerdo. Com isso, a vítima teve de ser transferida para um hospital de Londrina.

Frente aos fatos, a arma com duas munições calibre 357 e cinco cartuchos calibre 38 foram apreendidos.