Siqueira Campos realiza ação sustentável e coleta 1 tonelada de lixo eletrônico

No mundo atual, dominado ela tecnologia, o número de aparelhos eletrônicos vem se multiplicando a cada minuto. Com a chegada das novas versões, os antigos aparelhos vão sendo substituídos e se tornando o chamado lixo eletrônico, que inclui monitores, computadores, telefones celulares, câmeras e impressoras, entre outros.

Os equipamentos possuem diversos componentes tóxicos e, se descartados de maneira incorreta, podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública. Um exemplo disso são as pilhas e as baterias, essas possuem diversos químicos em sua composição que podem poluir o solo, os lenções freáticos e assim contaminar o alimento plantado.

Pensando nisso, a prefeitura de Siqueira Campos através dos departamentos de Meio Ambiente e Obras criou uma ação de coleta de lixos eletrônicos no município, visando mudar o hábito do descarte incorreto.

As atividades começaram no dia 27 de abril, com, inicialmente, um local para que a população pudesse realizar o descarte. Porém, a partir daí, diversas empresas solicitaram a prefeitura o recolhimento de eletrônicos acumulados. A maioria desses solicitantes tinham uma quantidade mais que considerável de lixo eletrônico, que agora poderão ser descartados adequadamente.

O vice-prefeito Paulo Leite conversou com a Folha e falou sobre a importância de realizar projetos como esta. “Projetos como esse servem para conscientizar a população, mas também para mudar os hábitos. Todos façam a sua parte, não descartem os lixos eletrônicos na Natureza e esperam até que a ONG venha novamente a nossa cidade e de o destino correto a esse lixo”, comenta.

A ação foi realizada em conjunto com a Ong E-letro, e com apoio do Rotary Club. Foi arrecadado mais de 1 tonelada de lixos dos mais diversos tipos de eletroeletrônicos. A Ong é uma associação criada para realizar ações ambientais voltadas para o lixo eletroeletrônico, na cidade de Londrina e região, prestando serviços relevantes para a preservação do meio ambiente. Ela ficará responsável pela separação, reaproveitamento e destinação desses produtos para, por exemplo, reciclar os materiais.