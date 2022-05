Mulher chama polícia após sogra lhe xingar de “porca sem vergonha”

Uma confusão familiar virou caso de polícia no fim da manhã desta terça-feira (10) no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 11h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência registrada na Avenida Bandeirantes onde duas mulheres estariam discutindo e com os ânimos exaltados. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com uma mulher exaltada. Já em contato com a solicitante, essa passou a relatar que sua sogra estava lhe perturbando em seu local de trabalho e proferindo xingamentos contra ela. Segundo a vítima, ela foi xingada de “porca sem vergonha”.

Frente aos fatos e diante do desejo da vítima em representar contra a sogra, as duas foram orientadas e foram tomadas as providências cabíveis a situação.