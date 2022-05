Turismo e fruticultura destacam o Norte Pioneiro no cenário nacional

A EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) vai retratar o turismo e a fruticultura do Norte Pioneiro em rede nacional, por meio do programa Caminhos da Reportagem. Uma equipe da TV Brasil percorreu a região, para destacar os avanços do Norte Pioneiro na produção de goiabas e também no turismo de aventura.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta segunda-feira, 9, que o reconhecimento nacional da região fortalece o Norte Pioneiro e incentiva a produção de qualidade e os investimentos no turismo. “A qualidade da fruticultura do Norte Pioneiro é incontestável. Agora, com a certificação internacional, as frutas têm selo de reconhecimento que atesta a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola e abre as portas do mercado europeu para exportação”, avalia.

Romanelli lembra ainda que um grupo de dez produtores de Carlópolis obteve recentemente a certificação Global G.A.P. (Good Agricultural Practices, sigla em inglês), que reconhece o Norte Pioneiro como produtor de excelência. A região tem a Indicação de Procedência para o café, enquanto a cidade de Carlópolis tem o mesmo registro em razão da produção de goiaba.

Além da goiaba, já certificada e exportada para vários países, produtores de carambola, abacate, pitaia, figo da Índia e lichia conquistaram a certificação internacional para exportação. “O Paraná tem muitos setores de excelência e condições de alcançar novos registros”, reforça o deputado

PROJETO NACIONAL

Uma equipe do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, percorreu o Norte Pioneiro para filmagens articuladas pelo Sebrae para mostrar o trabalho dos produtores e regiões do país responsáveis pelas 12 IGs (Indicações Geográficas Brasileiras). As gravações se concentraram em Carlópolis, onde um grupo de produtores foi certificado com a IG da goiaba.

A equipe de TV visitou propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e pontos turísticos relacionados à produção da fruta. O Caminhos da Reportagem é um programa da TV Brasil. Jornalistas viajam pelo país e pelo mundo atrás de histórias, levando uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A equipe também conheceu a Estância Pedra do Índio e o Recanto da Cascata, em Ribeirão Claro. Ainda não há previsão da data de exibição do programa em rede nacional. O Caminhos da Reportagem vai ao ar aos domingos, pela TV Brasil.

QUALIDADE

O Paraná é o terceiro estado brasileiro em número de indicações geográficas, um selo que protege e diferencia a qualidade da produção local. Segundo Romanelli, é preciso destacar todo o esforço feito para alcançar este patamar de reconhecimento, que é fundamental para agregar mais valor aos produtos.

Em Carlópolis, dez propriedades receberam neste ano a certificação Global G.A.P, além da Coac (Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis). Os produtores agora estudam a ampliação do mercado para atender comunidades europeias. No ano passado, a Cooperativa exportou 50.340 kg de goiaba.

O Global G.A.P. é um manual de boas práticas agrícolas, que estabelece um conjunto de normas técnicas para diferenciar os produtos e beneficiar produtores e organizações preocupados com o impacto ambiental das atividades.

Os princípios da certificação baseiam-se nos conceitos de segurança alimentar; proteção do meio ambiente; condições de saúde, higiene e segurança dos trabalhadores; e bem-estar animal, quando aplicável.

O referencial está disponível para três âmbitos de produção: culturas, produção animal e aquacultura. “Estes selos fazem a diferença nestes tempos em que o consumidor está cada vez mais exigente”, disse Romanelli.