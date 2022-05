Cães ganham novos lares após feira de adoção em Siqueira Campos

No último final de semana, aconteceu a 3ª feira de adoção de cães do abrigo animal, promovida pela prefeitura municipal de Siqueira Campos através dos departamentos de Meio Ambiente e Cultura em parceria com a Uningá.

No mesmo dia aconteceu também o concurso “Carinho de um, Focinho do outro” e a “Cãopanha do agasalho”.

Os cães disponíveis para adoção são os que vivem no Abrigo Animal de Siqueira Campos. Os bichinhos já são vacinados, castrados, vermifugados e avaliados clinicamente. A feira foi realizada em um momento crucial para o abrigo, pois há uma superlotação e a população precisa ser reduzida para que mais animais possam ser acolhidos e cuidados.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente, ao todo, 17 cãezinhos foram adotados e ganharam novas famílias. Após o sucesso do número de adoções, o departamento já começou a estudar a realização de mais uma feira ainda neste ano de 2022.

Já no concurso, foram 13 inscrições disputando os prêmios de R$400 em dinheiro, pacotes de ração e mimos para os pet's. Diante de vários participantes, sendo cães e gatos, e também várias raças como, huskie e basset, a competidora Raiane Vitória da Silva com sua lindíssima “Sophia” se destacaram e que ficaram em 1º lugar.

Além disso, quem estivesse passando por ali poderia aproveitar para desfrutar pipoca, algodão-doce, e para as crianças o pula-pula.