Obra da Sanepar vai garantir abastecimento de água por mais 30 anos em Cafelândia

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai ampliar o sistema de abastecimento de água em Cafelândia, no Oeste do Estado, com garantia de fornecimento de água por mais 30 anos. As obras que devem começar em julho fazem parte dos investimentos de R$ 376,4 milhões anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, para 12 cidades paranaenses.

O empreendimento prevê a operacionalização de um poço com capacidade de produção de água de 55 litros por segundo, uma estação de bombeamento de água in natura e casa de química. Estas estruturas serão construídas na região da Sociedade Rural de Cafelândia.

Para interligar o poço e melhorar o sistema de distribuição serão construídos dois reservatórios, com capacidade total de armazenar 1,15 milhão de litros de água e assentados mais de 6,6 quilômetros de tubulação, entre adutoras e rede de distribuição. As redes passarão pelos bairros Novo Horizonte, Jardim Veneza, Jardim das Palmeiras, Florença I, Novo Milênio, Pioneiros I e São Paulo.

O gerente da Regional Toledo, Eduardo Arrosi, explica que as obras fazem parte do planejamento da Sanepar para garantir o abastecimento na cidade.

“Cafelândia é a cidade da região que mais cresce e a empresa está investindo para garantir, no futuro, água em quantidade e qualidade para a população. Com a finalização destas obras mais quatro milhões de litros de água por dia estarão disponíveis à população”, afirmou.