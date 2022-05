Pagamento parcelado do IPVA encerra neste mês; R$ 3,4 bilhões já foram recolhidos

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual fazem um alerta aos contribuintes paranaenses que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) 2022 em cinco vezes: o prazo para quitar a quinta e última parcela vence neste mês, a partir da próxima semana. A data de pagamento varia de acordo com o número final da placa.

Ao todo, já foram recolhidos R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,98 bilhão em pagamentos à vista e R$ 1,47 bilhão parcelado em dia, segundo dados contabilizados até dia 30 de abril pelo setor do IPVA da Inspetoria Geral de Arrecadação. O total lançado de IPVA/2022 é de aproximadamente R$ 5,2 bilhões para 4,6 milhões de veículos tributados.

O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária, atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). “É importante frisar que o tributo é de competência estadual, mas toda a arrecadação do imposto é dividida entre o Estado e os municípios de registro do veículo”, explicou a coordenadora de Arrecadação da Receita Estadual, Suzane Gambetta Dobjenski.

Caso o tributo não seja quitado, há multa de 10% sobre o valor a ser pago no mês, além de juros de mora, com base na taxa de juros Selic.

A inadimplência impede a emissão do Certificado e Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV), documento de uso obrigatório para circulação. Trafegar sem o certificado implica em multa pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização da pendência.

O não pagamento do IPVA também impossibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.

CARTÃO DE CRÉDITO – Em caso de atraso, os contribuintes podem parcelar o imposto atrasado de 2022 em até 12 vezes pelo cartão de crédito (isso em relação à falta completa do pagamento ou de alguma parcela já vencida) ou o que ainda está pendente, em caso de parcelamento.

Fique atento ao calendário de vencimento do IPVA:

FINAL DE PLACA - Cinco parcelas

1 e 2 - 17/05

3 e 4 - 18/05

5 e 6 - 19/05

7 e 8 - 20/05

9 e 0 - 23/05