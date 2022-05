Filho usuário de drogas agride o pai e a mãe em Bandeirantes

Criar filhos é um dádiva, mas as vezes com o passar dos anos a alegria dá lugar ao pesadê-lo. Na noite desta segunda-feira (09), um casal foi agredido pelo próprio filho usuário de drogas. O crime foi registrado no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 20h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Duviglio Furlan onde um casal havia sido agredido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a mãe do suspeito, esta passou a relatar que o filho chegou na residência dos pais alterado, partiu para cima do pai e começou a lhe agredir, momento em que a mulher interveio para socorrer o marido e também foi agredida pelo filho. Assim que soube que a polícia havia sido acionada, o suspeito fugiu do local.

Frente aos fatos, as vítimas foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis ao caso e a mãe do suspeito decidiu pedir uma medida protetiva contra o filho.