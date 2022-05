Londrina e Maringá têm audiências sobre integração metropolitana nesta semana

As Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá dão mais um passo na elaboração dos seus respectivos Planos de Desenvolvimento Integrado (PDUIs) com a realização, nesta semana, das audiências públicas abertas à participação da população. Ambos os encontros terão formato híbrido, com debates presenciais e pela internet. A audiência da Região Metropolitana de Londrina acontece nesta terça (10), com transmissão AQUI .A da Região de Maringá será na quarta-feira (11) com transmissão neste LINK .

As reuniões são realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu) e iniciam a terceira fase da elaboração dos PDUIs. Neste estágio serão definidas as diretrizes e propostas para cada região, de acordo com as Funções Públicas de Interesse Comum percebidas para as demandas ligadas ao meio ambiente, transporte, mobilidade, uso e ocupação do solo.

“É importante ressaltar a importância da participação popular nos debates, já que todos os municípios, de cada região, terão suas intervenções consideradas na elaboração dos Planos”, afirma o analista de Desenvolvimento Municipal do Paranacidade e fiscal designado para a execução do contrato de elaboração dos PDUIs, Geraldo Luiz Farias.

A participação dos cidadãos não será restrita ao período das audiências públicas. Propostas e sugestões serão aceitas por um prazo de até 15 dias, a contar da realização dos encontros. Os estudos prosseguem depois da apresentação dos Planos de Trabalho para a elaboração dos PDUIs, da mobilização dos municípios para participação e da identificação dos municípios dos recortes Metropolitanos – itens realizados em fases anteriores do processo.

Três outras fases acontecerão, na sequência, para definir os procedimentos para os projetos a serem implantados nas respectivas regiões, a criação do modelo de governança e implantação da Instituição Interfederativa, além da consolidação do PDUI. A previsão de conclusão é até o fim de 2022. Os relatórios para Consulta Pública, com as etapas anteriores, podem ser acessados no site da Sedu , do Paranacidade e dos PDUIs ( www.pduilondrina.com.br e www.pduimaringa.com.br ).

Serviço:

Primeira Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Londrina

Data: terça-feira, 10 de maio

Horário: das 14h30 às 17 horas

Local Sede: Universidade Estadual de Londrina - Anfiteatro do Centro de Estudos Sociais Aplicados

Rodovia Celso Garcia Cid, PR - 445, km 380 - Campus Universitário - Londrina

Transmissão via YouTube – Canal do PDUI da Região Metropolitana de Londrina

Primeira Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Maringá

Data: quarta-feira, 11 de maio

Horário: 14h30

Local Sede: Câmara Municipal de Maringá - Av. Papa João XXIII, 239 – Zona 2, Maringá

Transmissão via YouTube – Canal do PDUI da Região Metropolitana de Maringá