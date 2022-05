Homem fica ferido após apanhar da ex-mulher

Um homem ficou ferido após ser agredido por sua ex-mulher. A ocorrência foi registrada na noite do último sábado (07) no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 20h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão onde uma pessoa estava ferida. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Waldemar Saques para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, este passou a relatar que sua ex-mulher esteve em sua casa e passou a lhe agredir com tapas e arranhões, além de ter rasgado sua camiseta. Os policiais ainda contataram que o homem apresentava sangramento em seu rosto.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. Já a mulher não foi encontrada.