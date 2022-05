Prefeitura de W. Braz realiza 1° reunião do programa Cidade Empreendedora

Na semana passada, a prefeitura municipal através da secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho e Emprego, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), realizaram a primeira reunião para apresentação do programa Cidade Empreendedora e formação do Comitê Gestor Local.

Esse programa irá trazer ações que visam melhorias para o setor de negócios das Micro e Pequenas Empresas, setores produtivos, produtores rurais, comércio, indústria, entre outras frentes.

Durante a reunião, foram tratadas pautas relacionadas a ações de qualificação profissional, geração de empregos, leis que possibilitem atrair novas empresas, envolver indústrias, além de novas cooperativas. “Com as informações que os participantes receberam nesse encontro, avaliamos que podemos iniciar o desenvolvimento das nossas ações, procurando com isso diminuir as dificuldades dos empresários e empreendedores, e apresentar soluções que possibilitem o crescimento de Wenceslau Braz”, comenta o secretário de Indústria, Trabalho, Comercio e Emprego, Fábio Machado.

No Encontro, consultor credenciado do SEBRAE, José Marcos e Odemir Capello, falou sobre os representantes que devem fazer parte do Comitê Gestor que são do Poder Público sendo Executivo, Legislativo e Judiciário e da sociedade civil sendo sindicatos, associações e cooperativas. Esses serão responsáveis por analisar e identificar problemas e dificuldades que causam empecilhos no desenvolvimento de atividades e, ao mesmo tempo, buscar e apontar soluções.