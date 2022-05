Na Expoingá, governador destaca ações do Estado para consolidar a industrialização do campo

Depois de um intervalo de dois anos fora do calendário de eventos em razão da pandemia da Covid-19, a Expoingá retornou. E em grande estilo. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (06), no Parque Internacional de Exposições de Maringá, na Região Noroeste, da abertura oficial da feira que movimenta milhões dentro do agronegócio nacional. O evento vai até 15 de maio.

Ratinho Junior destacou a série de medidas que o Governo do Estado vem tomando nos últimos anos para transformar o Paraná no “supermercado do mundo”. Para ele, a missão é agregar valor ao produto final que vem do campo, ampliando o poderio do agronegócio paranaense – o setor é responsável por cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

“O caminho é a industrialização. Fazer com que além da matéria-prima como o leite, o Paraná possa oferecer o queijo, iogurte, o achocolatado. É isso que vai aumentar a rentabilidade dos agricultores e gerar mais emprego e renda em todo o nosso Estado”, ressaltou o governador.

Ratinho Junior lembrou que a administração estadual é uma grande parceiro do agronegócio. Citou o investimento em infraestrutura, rodovias , portos, ferrovia e aeroportos, como facilitador do escoamento da safra – de acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, as ações batem na casa dos R$ 7 bilhões.

“Tudo para transformar o Paraná no hub logístico da América do Sul. Isso vai baratear o frete e melhorar a vida de quem mora no campo”, disse.

Além das obras estruturantes, o governador reforçou outras ações com impacto direto no agronegócio. “São 25 mil quilômetros de instalação de redes trifásicas, o que vai permitir que o dono de uma granja, por exemplo, tenha estabilidade no fornecimento de energia. Há ainda o Descomplica Rural , que acabou com a burocracia no campo, e o apoio financeiro ao pequeno agricultor com o Coopera Paraná e o Banco do Agricultor ”, afirmou Ratinho Junior.

Tudo isso, disse ele, ampliando o cinturão verde, o que fez o Paraná ser reconhecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como exemplo de sustentabilidade.

“O mundo também exige que a produção seja sustentável. Projetos como o Paraná Mais Verde, o Rio Vivo , a proteção das matas ciliares e manutenção das reservas legais mostram que agro paranaense também tem qualidade ambiental”, destacou Ratinho Junior.

Pata seguir avançando no setor, o governador reforçou a importância de feiras agropecuárias como a Expoingá. “Essa feira é a nossa chancela técnica de qualidade do nosso produto. É aqui se discutem técnicas, novas ações, tecnologia. Tudo para que o nosso agricultor possa ter contato com que há de melhor no mundo”, afirmou.

SANIDADE– Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara reforçou que o Paraná também avança na área de sanidade animal. Em 2021, o Estado foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como área livre de febre aftosa sem vacinação.

“Resultado de uma luta de mais de 50 anos, esse selo de qualidade abre para o Paraná o acesso a países que não compravam carne do Brasil . Poderemos vender mais e melhor”, disse. “A qualidade e a capacidade técnica do que se discute aqui na Expoingá também ajudam a fazer a diferença e abrir novos mercados para o Paraná”.

FEIRA– Realizada pela Sociedade Rural de Maringá (SRM), a Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá) apresenta o diferencial competitivo de um dos principais setores da economia brasileira, movimentando nas últimas edições em torno de R$ 600 milhões em negócios, com um público superior a 500 mil visitantes em 11 dias de evento.

“Maringá e o agronegócio de Maringá demonstram a sua força com a retomada desta feira”, disse o prefeito da cidade, Ulisses Maia.

Ela está em sua 48ª edição, a 25ª internacional, com o tema “Conecta você ao novo Agro”. A ênfase é em tecnologia, inovação e sustentabilidade, apresentando ao público as principais novidades dos segmentos do agronegócio, indústria, comércio e serviços.

Além da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e IDR-Paraná, o Estado participa da feira por meio da Copel, Sanepar, BRDE, UEM e Paraná Turismo.

“É um momento especial para a Sociedade Rural de Maringá. Há uma grande parceria com o Governo do Estado nesta feira. Isso significa que o governo está próximo de quem produz, da ciência e da inovação”, afirmou a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo.

PRESENÇAS– Participaram da visita à feira os secretários João Carlos Ortega (Casa Civil) e Everton Souza (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); o chefe de gabinete da Governadoria, Darlan Scalco; o diretor-presidente do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), Natalino Avance de Souza; o diretor-presidente da Ceasa-PR, Eder Bublitz; o diretor-presidente da Agepar, Otamir César Martins; o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Júlio César Damasceno; o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio de Oliveira Sampaio; o vice-governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta; o prefeito de Santa Fé e presidente da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), Fernando Brambilla; os deputados federais Luiz Nishimori, Enio Verri e Ricardo Barros; os deputados estaduais Doutor Batista, Delegado Jacovós, Maria Victoria e Tiago Amaral; o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Maringá, Michel Soares; a ex-governadora e conselheira da Itaipu Binacional, Cida Borguetti; além de prefeitos, lideranças políticas e empresariais da região.

Veja como será a participação do Governo do Paraná na Expoingá:

SEAB/IDR

Cursos e workshops para produtores e público em geral durante todo o evento são o papel do sistema SEAB/IDR.

Os servidores vão mostrar os reais impactos da pecuária ao meio ambiente e alternativas para diminuir possíveis danos causados pela atividade em relação ao efeito estufa. A reforma e recuperação das pastagens, a introdução de novas pastagens cujo sistema radicular fixa o carbono no solo e o plantio de árvores nestas áreas são algumas das sugestões levadas ao evento.

O visitante conhecerá um pouco mais a respeito da produção de compostos orgânicos e bioinsumos. Os servidores também vão orientar sobre a produção de olerícolas, plantas medicinais e aromáticas em pequenos espaços.

SEDEST – IAT E PARANÁ TURISMO

Paraná Turismo e IAT estão com estande na Expoingá. A Van da Paraná Turismo também está no evento. Haverá distribuição de material promocional e informações de pontos turísticos do Estado, além de apresentação de destinos para os visitantes – vídeos, folders e ações de divulgação.

UEM

Mais de 100 de pessoas ligadas à instituição darão apoio ao evento e terão espaço para mostrar a produção da universidade.

No Pavilhão Azul, da indústria e comércio, terá um estande de 90 metros quadrados destinado às mostras de cursos, atuação das empresas juniores, grupos PET e inúmeros projetos de extensão da UEM.

No Pavilhão Branco, ocorrerá a Expociência, experimentos de Física e Matemática e exposições com ambientes da Mata Atlântica e outros biomas do Paraná.

O ônibus do Hemocentro também está na feira – orientação sobre doação de sangue, medula óssea e outros transplantes.