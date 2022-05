Vice-governador recebe diplomata paraguaio que se despede do cargo de cônsul-geral em Curitiba

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, recebeu nesta sexta-feira (06), no Palácio Iguaçu, o diplomata Carlos José Fleitas Rodrigues, que está deixando o cargo de cônsul-geral do Paraguai em Curitiba para assumir a embaixada em Taiwan.

Piana enfatizou a personalidade e o perfil de atuação do diplomata e como essas características impactaram o bom relacionamento do Paraguai com o Brasil. O Estado e o país vizinho dividem diversos interesses em comum, como o bom relacionamento na Itaipu Binacional, a Ponte da Integração Brasil - Paraguai, potenciais turísticos e atuação permanente contra o tráfico de drogas e armas.

“Carlos Fleitas sempre primou pelo diálogo e entendimento com o Governo do Paraná e as entidades representativas do Estado. Assim, propiciou ótima interação com o Paraguai”, disse o vice-governador.

Fleitas destacou a parceria harmoniosa, especialmente nos aspectos logístico, comercial e energético, tanto via Porto de Paranaguá quanto via Itaipu Binacional. Em seu discurso, lembrou que a vida diplomática é cheia de alternâncias e que, convocado pelo presidente do seu país para representar o Paraguai no continente asiático, prontamente atendeu a solicitação. “Levo em meu coração a encantada Curitiba, o Paraná e sua gente que me acolheram com muito carinho”, disse.

PRESENÇAS– Participaram da recepção os cônsules da Argentina, Eduardo Alfredo Leone; do Japão, Keiji Hamada; da Hungria, Marco Aurélio Schetino; e o representante do Itamaraty, Paulo Machado Pinheiro.