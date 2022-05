Nova Ferroeste lança site e redes sociais para as audiências públicas; veja como participar

As audiências públicas da Nova Ferroeste começam no dia 16 de maio em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e no dia 18 desse mês aportam em Guaíra para começar o diálogo com a população paranaense. Para ampliar a participação social, o Governo do Estado disponibiliza um site, criado especialmente para as audiências públicas, bem como redes sociais e uma central telefônica para informar e tirar dúvidas sobre o projeto da Nova Ferroeste.

Através do site é possível enviar mensagens e agendar a participação nas audiências públicas híbridas, principalmente para pessoas que não moram nas cidades que receberão os eventos (além de Dourados e Guaíra, serão em Cascavel, Paranaguá, São José dos Pinhais, Guarapuava e Irati). Quem se interessar vai poder acompanhar a realização ao vivo pelo site http://www.audienciasnovaferroeste.com.br ou presencialmente.

As audiências são uma das etapas da obtenção da Licença Prévia Ambiental (LP) requerida junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Nestes encontros, o resultado do Estudo de Impacto Ambiental, executado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) no ano passado, será apresentado para os moradores dos municípios do traçado.

A Nova Ferroeste vai ligar por trilhos Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul, num traçado de 1,3 mil quilômetros, por isso da participação do estado vizinho. Há previsão da construção de um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu que vai permitir a captação de carga do Paraguai e da Argentina.

Cada audiência terá uma área de abrangência, definida pelo Ibama, de acordo com a proximidade do município escolhido como sede. O Governo do Paraná vai disponibilizar o transporte para os moradores das cidades vizinhas, contidas no traçado do empreendimento, que desejarem ir pessoalmente à audiência. Ônibus e vans vão levar e trazer os grupos aos pontos de encontro informados no site oficial. O agendamento é feito diretamente na plataforma.

No portal também está o cronograma, os locais, horários e endereços de todas as audiências. No momento da audiência, o auditório virtual vai ter acesso à transmissão ao vivo do encontro. Quem optar pela participação remota, terá a opção de enviar perguntas em tempo real, que serão respondidas durante a audiência ou posteriormente, dependendo do volume total de questões e da sua complexidade.

Os comentários, críticas e sugestões já podem ser registrados em qualquer canal de comunicação. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com mais de 3 mil páginas e o Relatório de Impacto Ambiental, também estão na plataforma e podem ser baixados integralmente.

A construção e operação da Nova Ferroeste vão mudar a rotina de milhares de pessoas em oito municípios do Mato Grosso do Sul e 41 do Paraná. Uma equipe composta por dezenas de profissionais dos governos do Paraná e Mato Grosso do Sul, biólogos, engenheiros e técnicos do Ibama vai explicar detalhes dos efeitos da instalação da ferrovia.

Para Luiz Henrique Fagundes, coordenador do Plano Estadual Ferroviário, esse é um momento chave para que a sociedade possa fazer suas contribuições. “Estamos dando amplo acesso à sociedade civil, que vai poder participar de forma virtual ou presencial das audiências públicas. No site disponibilizamos todos os estudos e os relatórios. Existem vários meios pelos quais as pessoas já podem eliminar dúvidas sobre o tema. É fundamental que a sociedade estude, avalie e pense sobre o tema nesse momento”, afirmou.

ACESSIBILIDADE– Os locais das audiências também foram pensados para terem acessibilidade. Eles possuem rampas e banheiros que atendem aos participantes com essas necessidades. No momento do evento, haverá ainda uma versão do material informativo em braile, bem como serviço de auxílio para pessoas com deficiência. Durante a realização, será feita a tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais.

O site também disponibiliza a tradução do conteúdo para Libras. Um software gratuito auxilia cegos ou pessoas com baixa visão a navegar pelo conteúdo com auxílio de uma voz sintética. Outro dispositivo transforma o texto escrito em áudio.

Acesse os canais de comunicação:

Site: http://www.audienciasnovaferroeste.com.br/

E-mail: [email protected]

Central telefônica – 0800 900 0056

WhasApp (41) 99215-5783

Instagram @audienciasnovaferroeste

Facebook: audienciasnovaferroeste

Municípios com transporte gratuito para as audiências:

16/05 – Dourados

Maracaju, Itaporã, Caarapó e Amambai

18/05 – Guaíra

Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo, Nova Santa Rita e Terra Roxa

19/05 – Cascavel

Maripá, Toledo, Assis Chateaubriand, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Medianeira, MAtelândia, Céu Azul, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Catanduvas, Campo Bonito, Ibema, Nova Laranjeiras e Guaraniaçu

23/05 – Paranaguá

Morretes

24/05 – São José dos Pinhais

Balsa Nova, Contenda, Lapa, Araucária, Mandirituba e Fazenda Rio Grande

26/05 – Guarapuava

Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Marquinho, Goioxim, Candói e Inácio Martins

27/05 – Irati

São João do Triunfo, Fernandes Pinheiro e Porto Amazonas

Lista dos municípios, datas e locais das audiências públicas:

16/05 – Dourados

Local: Sindicato Rural de Dourados

Endereço: Rua Valério Fabiano, 100, Jardim Alhambra

Horário: 19h

18/05 – Guaíra

Local: Salão Navegantes

Endereço: Avenida Coronel Otavio Tosta, s/n, Centro

Horário: 19h

19/05 – Cascavel

Local: Unioeste

Endereço: Rua Universitária, n° 2069, Bairro Universitário

Horário: 19h

23/05 – Paranaguá

Local: Complexo Turístico Mega Rocio

Endereço: Praça Thomas Shehan, s/n, Bairro Rocio

Horário: 19h

24/05 – São José dos Pinhais

Local: Ginásio de Esportes Max Rosenmann

Endereço: Avenida Rui Barbosa, nº 4.997, Bairro Afonso Pena

Horário: 19h

26/05 – Guarapuava

Local: Centro de Eventos Cidade dos Lagos

Endereço: Avenida dos Lagos, nº 2.750, Bairro Cidade dos Lagos

Horário: 19h

27/05 – Irati

Local: Pavilhão de Exposições Parque Aquático

Endereço: Rua Adão Panka, n° 250, Bairro Rio Bonito

Horário: 19h