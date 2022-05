Mutirão em Curitiba encaminha 450 pessoas para vagas de emprego em supermercados

O feirão temático de supermercados da Agência do Trabalhador de Curitiba aprovou 450 pessoas para vagas de emprego em 10 empresas de Curitiba e Região Metropolitana. Após essa etapa, os trabalhadores selecionados terão de cumprir algumas exigências antes de serem efetivados, como entrega de documentação e exame médico admissional.

Ao todo foram ouvidos 681 candidatos. Foram parceiros da ação os mercados Agilidade (Sam's Club), Angeloni, Assaí, Atacadão, Casa Fiesta, Condor, Jacomar, Mercado Matriz, Muffato e Verde Mais.

“Essa pré-aprovação já confirma a intenção de contratação pela empresa. Poucos casos não se efetivam após essa fase. Depois de cumprir as etapas mais burocráticas podemos falar concretamente em empregos gerados com carteira assinada”, explica Rafael Santos, gerente da Agência do Trabalhador de Curitiba.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado do mutirão. São mais oportunidades de trabalho e renda para os paranaenses e as empresas tiveram suas demandas de mão de obra atendidas”, disse o secretário de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Rogério Carboni. “Esse é o resultado das políticas de geração de emprego do governo estadual”.

O mutirão é uma ação do programa Emprega Mais Paraná, na qual o Governo do Estado vai até o trabalhador com uma uma equipe especializada da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para encaminhar para vagas e também atualizar cadastros. Esse trabalho ocorre em todas as regiões com um ônibus itinerante ou ações pontuais nas 216 unidades das Agências do Trabalhador.

“Estamos preparando várias ações como essa, tanto em Curitiba como no Interior”, informou Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Segundo ela, na quinta-feira da próxima semana (12) haverá o mutirão temático do telemarketing em Curitiba. A Agência do Trabalhador Itinerante passará por Apucarana e Campo Mourão neste mês.