Com R$ 353 milhões, investimentos da Sanepar crescem 36% no primeiro trimestre

Os investimentos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) no primeiro trimestre deste ano totalizaram R$ 353,5 milhões e representam um crescimento de 36,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

Em esgotamento sanitário, o crescimento foi ainda maior: a Companhia investiu 63% a mais neste trimestre do que no mesmo período do ano anterior. Foram R$ 178,5 milhões em obras de implantação, melhoria e ampliação de sistemas de coleta e tratamento. Em abastecimento de água, foram R$ 160,3 milhões, 40% maiores em comparação com o primeiro trimestre de 2021.

Os resultados foram apresentados pela Sanepar nesta sexta-feira (6) pelo diretor-presidente Claudio Stabile e pelo diretor financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, em videoconferência dirigida a acionistas e aberta ao público.

Com esses valores, a Sanepar cumpre rigorosamente o cronograma do Planejamento Plurianual de Investimentos (PPI) de R$ 1,7 bilhão de investimento para 2022. Desse total, R$ 981 milhões serão aplicados exclusivamente em esgotamento sanitário. O grande aumento de recursos destinados para esta área confirma o empenho da companhia de atender a meta estabelecida pelo novo marco do saneamento de 90% da população com acesso à rede coletora de esgoto até 2033.

Atualmente, esse indicador está em 77,5%. No abastecimento público, a Sanepar já atende 100% da população urbana.

Vinte e um municípios do Paraná já alcançaram a meta de 90% de esgotamento determinada pelo novo marco do saneamento para 2033. Entre elas, cidades como Pinhais, Matinhos, Porecatu, Rio Azul, Conselheiro Mairinck, além dos maiores centros urbanos como Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel e Curitiba.

Obras que estão sendo executadas vão tornar Cascavel a primeira cidade paranaense a ter 100% da população atendida. Outros projetos e obras da Sanepar preveem a intensificação nos municípios menores para que também alcancem a universalização até a data prevista.