Vivi Orquídeas de W. Braz pede ajuda para encontrar seu cãozinho desaparecido 

Família de Wenceslau Braz procura desesperadamente por seu cãozinho que desapareceu nesta quinta-feira (05), e até agora não foi encontrado.

Para ajudar na procura, a Folha entrou em contato com Viviani Claudete, mais conhecida por Vivi Orquídeas, que é tutora do cachorrinho Tommy. Segundo ela, o animalzinho estava em sua casa que fica na logo na entrada da vila Santa Madalena e quando retornou do trabalho ele havia desaparecido.

Tommy é um cão da raça Shih Tzu, com o pelo branco e manchas marrons pelo corpo.

Viviane e sua família pedem encarecidamente para que se alguém estiver com o cãozinho ou encontrá-lo que o devolva para a família, pois ele tem um valor imensurável para eles. “Eu e minha filha pedimos por favor a quem estiver com o ele ou encontrá-lo que o devolvam para nós. Tommy é muito apegado com minha filha, ele tem um valor gigante para nós, é parte da família”, disse a tutora.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do cachorrinho Tommy pode entrar em contato com o Viviani através do fone/Whatsapp (43) 99863-1421.