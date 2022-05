PM apreende moto irregular e flagra motociclista sem CNH em Wenceslau Braz

Um motociclista foi flagrado em uma moto com o escapamento irregular e sem CNH nesta quinta-feira (05) em Wenceslau Braz.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento de rotina pela Vila Formosa quando, ao transitar pela Avenida Souza Naves, se depararam com um motociclista que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Com isso, os policiais acompanharam a moto até uma residência onde o indivíduo entrou.

Ao realizar a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, foi constatado que, além de ele não ter CNH a moto também estava com o escapamento irregular.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e o motociclista encaminhado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.