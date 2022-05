Após sete anos, Point Club volta a agitar as noites em Wenceslau Braz

O fim de semana promete ser movimentado e com muita diversão em Wenceslau Braz. Isso porque neste sábado (07) e domingo (08) uma das mais tradicionais casa de shows e eventos da região reabre suas portas.

Inaugurado no ano de 1991 o Point Club Wenceslau Braz marcou gerações que guardam na memória até hoje os bailes, festas e eventos que reuniram centenas de pessoas no prédio que fica na Alameda Manoel Ribas. Já no ano de 2014, essa história teve uma pausa e, agora, sete anos e meio depois e com uma reformulação em sua estrutura, o Point Club reabre suas portas.

Neste sábado, a festa começa a partir das 22h00 com vários Flashbacks com o DJ Adro para contemplar a galera que frequentou o local nas décadas de 1990 e 2000. Depois, a musica eletrônica rola solta até as 05h00 da manhã com o DJ MR. No domingo, o Sunset Das Mães começa as 18h00 e vai até as 23h00 com muita música eletrônica com a equipe Naldo Dance.

O empresário Marcelo Fayad comentou um pouco sobre a volta do Club. “Passamos por uma reformulação buscando atender todas as exigências legais e também para proporcionar um ambiente único para o nosso público. Hoje o Point não é apenas um local para entretenimento, mas também para lazer, casamentos, aniversários, eventos culturais e muito mais. Convido todos a virem fazer parte deste final de semana que marca mais um capítulo da história do nosso querido Point Club”, disse.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do fone/Whats: (43) 99979-1790 com Marcelo Fayad.