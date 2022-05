Policiais apreendem 80 quilos de maconha em operações distintas no Estado

Operações distintas do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar, culminaram nesta semana com apreensão de 80 quilos de maconha. Elas ocorreram em Cascavel, Francisco Beltrão, Rolândia, Pinhais e Piraquara.

Uma operação foi em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia (Norte), com as equipes do Canil/BPRv, NOC e Denarc/PC. A drogas foram encontradas em um ônibus que fazia o itinerário de Guaíra para Londrina. Ao realizar a vistoria no compartimento de bagagens, o cão de faro Árius indicou um mala, também confirmada pelo cão Nico, contendo 20 quilos de maconha.

O passageiro proprietário da bagagem, de 18 anos de idade e morador de Assis (São Paulo), informou que receberia a quantia de R$ 600 pelo transporte. Ele foi conduzido para a Delegacia de Rolândia.

A segunda apreensão, na região de Francisco Beltrão (Sudoeste), aconteceu após policiais rodoviários abordaram um carro que transportava 45 quilos de maconha. Dentro do veículo haviam dois homens e uma mulher. Ambos foram encaminhados para a Delegacia da cidade.

A terceira apreensão foi em Cascavel. Policiais abordaram um ônibus e no compartimento de bagagens havia uma mala com peso desproporcional. O condutor foi identificado pelo bilhete de passagem e confirmou a posse de maconha. O adolescente de 17 anos informou que levaria a droga até a cidade de Cambará, onde reside, pela quantia de R$ 500. Eram 15 quilos de maconha e 1,5 quilo de skunk.

A quarta situação ocorreu na Região Metropolitana de Curitiba, durante a operação Duas Rodas, realizada em Piraquara e Pinhais. Duas pessoas foram encaminhadas para lavratura de Termo Circunstanciado por posse de entorpecentes, mas em pequenas quantidades.