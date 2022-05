Polícia Civil recebe palestra de representante do Serviço de Segurança Diplomática dos EUA

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recebeu representantes do Serviço de Segurança Diplomática (DSS), do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, para uma palestra na Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), em Curitiba. O evento ainda contou com palestras dos investigadores de fraudes Verônica Iwanaga e Mario Cunha, do escritório do DSS em São Paulo. A organização atua em investigações transnacionais, treinamentos e localização de pessoas.

O agente especial americano Matthew Nau abriu a rodada expondo a história da organização, as atribuições e as ferramentas de trabalho utilizadas. Ele está no cargo há 12 anos e atua como assistente regional de segurança e investigação em São Paulo desde 2019. Ele é o responsável pelas investigações criminais na área consular dedicada ao combate à fraude documental, tráfico de pessoas e outros crimes relacionados a documentos de viagem dos EUA.

“É muito importante que a gente entenda quais são os problemas que vocês têm, entender melhor o contexto criminal no Brasil. Podemos oferecer ajuda em investigação ou qualquer outra tipo de habilidade que o Governo dos Estados Unidos tenha. Estamos dispomos a ajudar”, declarou Nau. “Nós temos muitos policiais americanos trabalhando junto com os policiais brasileiros. Então, se vocês precisarem de apoio da investigação que necessite atravessar as fronteiras internacionais ou precise ir para o EUA, estamos aqui como parceiros”.

O delegado Rafael Vianna, da PCPR, diretor da ESPC, enfatizou a oportunidade dos servidores terem acesso à cultura de outros países em relação à segurança. “Acreditamos que o conhecimento da investigação criminal de outras forças possa agregar no trabalho que realizamos no Brasil. A Escola Superior está aberta a ampliar o horizonte e modernizar o serviço prestado”, completou.

O secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, foi representado na solenidade pelo delegado Leonardo Carneiro, assessor civil da Secretaria. Ele afirmou que essa interação interinstitucional é fundamental para a modernização da PCPR. “Eventos como este permitem aproveitarmos boas práticas realizadas em outros países em prol da Segurança Pública do Estado”, afirmou Carneiro.

INTERNACIONALIZAÇÃO – Esta foi a segunda rodada de conferências internacionais ministradas pela ESPC neste ano. Ela tem o objetivo de trazer aos policiais a oportunidade de receber apoio em investigações que atravessem as fronteiras, além de aumentar a cultura e o intercâmbio de ideias. A primeira palestra ocorreu no dia 22 de fevereiro com o comandante francês Serge Giordano, da Embaixada da França em Brasília.

Mais três rodadas de palestras já estão previstas para acontecer esse ano na ESPC. Serão recebidos em Curitiba representantes de organizações da Bélgica, Israel e Portugal. O calendário e a abertura de inscrição serão divulgados nos canais de comunicação da PCPR. Todos os policiais civis têm a oportunidade de participar gratuitamente dos eventos e ainda receber certificação.