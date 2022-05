IDR-Paraná e UEM oferecem cursos para agricultores artesãos

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM) assinaram um termo de cooperação técnica para auxiliar artesãos a aprimorarem seus produtos. O objetivo é incentivar a criação de novos designs, definindo uma identidade para o artesanato rural paranaense, a partir da cultura e conhecimento tradicionais. A iniciativa é uma forma de garantir trabalho e renda no campo. Já estão abertas as inscrições para a participação nas oficinas online.

A ação junto aos artesãos será desenvolvida com a colaboração do curso de Moda da UEM-Cianorte e pretende estimular e valorizar o trabalho de cerca de mil agricultores familiares envolvidos com o turismo rural, artesanato, agroindústria e cooperativismo. É um incentivo à criação de novos produtos, a partir da aplicação de conceitos de design e criatividade.

OFICINAS -Os artesãos interessados já podem se inscrever e assistir a oficinas, pré-gravadas, por meio dos canais da UEM e do IDR-Paraná no Youtube . A primeira aula introduz conceitos de design e criatividade, elementos que contribuem para o desenvolvimento de composições criativas e atrativas para o público-alvo dos produtos de artesanato.

Numa segunda oportunidade, os artesãos aprenderão a elaborar imagens de produtos ou roteiros de turismo rural com a finalidade de divulgá-los em mídias sociais (facebook, instagram, sites e whatsapp). Desta forma, será possível criar estratégias mais adequadas para a divulgação nessas plataformas.

O tema da terceira oficina será a elaboração de produtos de artesanato a partir do uso de casulos de seda de segunda qualidade. Trata-se da apresentação do conceito de ecodesign para os artesãos. A oficina seguinte abordará a harmonização de ambientes rurais com a utilização de peças antigas e imagens de curadoria. Os participantes também vão aprender a fazer peças decorativas usando matéria-prima natural (gravetos, sisal, sementes e folhas secas).

LIVES -A partir de junho serão realizadas lives, sempre às 19h30, pelos canais da UEM e IDR-Paraná no Youtube, com cada um dos conteúdos para que os artesãos possam tirar suas dúvidas com os instrutores. Estão previstas para outubro e novembro as oficinas presenciais.

Confira o cronograma das atividades:

Abril

25.04- Oficina sobre Criatividade

Maio

16.05- Oficina de Imagem

Junho

06.06- Oficina Casulos de Seda

13.06- 19h30- Live: Criatividade

20.06- 19h30-Live: Imagem

27.06- 19h30-Live: Artesanato com Casulo de Seda

Julho

18.07- Oficina de Decoração

Agosto

01.08- Oficina de Criatividade

15.08- Oficina de Imagem

29.08- Oficina de Artesanato com Casulos

Setembro

12.09- Oficina Decoração Rural

19.09- 19h30- Live: Criatividade

26.09- 19h30-Live: Imagem

Outubro

03.10- 19h30-Live: Artesanato com Casulo de Seda

10.10- 19h30-Live: Decoração Rural

31.10- Oficina presencial: Criatividade

Novembro

07.11- Oficina presencial: Imagens

14.11- Oficina presencial: Artesanato com Casulos de Seda

21.11- Oficina presencial: Decoração Rural