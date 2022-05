Clínica e Academia Escola de Educação Física da Unicentro recebe novos equipamentos

O Complexo Desportivo e Recreativo (CDR) do câmpus Cedeteg entregou nesta quinta-feira (5) equipamentos para a Clínica e Academia Escola de Educação Física. A reestruturação do espaço foi possível graças ao aporte de recursos pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), do Governo do Estado, e de emenda parlamentar. O investimento total foi de R$ 193.620,00.

Os aparelhos novos vão proporcionar maior qualidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de Educação Física e ao atendimento à população de Guarapuava e região. Os equipamentos são utilizados para a prática de exercícios multifacetados, clínicos e de reabilitação de pacientes com comorbidades encaminhados pela Secretaria de Saúde e pelo SUS.

Vinculado administrativamente à direção-geral do câmpus Cedeteg, e, pedagogicamente, ao Departamento de Educação Física, o CDR compreende o conjunto de espaços físicos, instalações e equipamentos esportivos destinados ao ensino, pesquisa e extensão na prática de modalidades esportivas e recreativas.

“O CDR uniu todas as áreas esportivas dentro do câmpus. Então, a gente oferta atividades esportivas e de promoção da saúde. Atendemos servidores, alunos da comunidade acadêmica e também a comunidade externa”, detalha o chefe do Departamento de Educação Física e coordenador do CDR, professor Marcos Roberto Queiroga. Para ele, os equipamentos também fazem toda a diferença em termos de formação acadêmica.

“Com certeza o CDR já faz a diferença para muitas pessoas que são assistidas pela nossa universidade”, salientou o reitor da Unicentro, professor Fábio Hernandes.