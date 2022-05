Equipe da Atunorpi marca presença no Fórum Paraná Turístico 2026

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná – Atunorpi, esteve representada ativamente no Fórum Paraná Turístico 2026 que aconteceu no auditório do Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná na última semana, nos dias 28 e 29 de abril.

O presidente da entidade, Welington Bergamaschi e as secretárias da entidade, Débora Layane Albino e Laiza Ariel fizeram parte da comitiva que representou a Região Turística do Norte Pioneiro no evento.

O fórum faz parte do MasterPlan Paraná Turístico 2026 e tem como objetivo o compartilhamento de inspirações e conhecimentos do turismo no estado com as tendências nacionais e mundiais. Nesta edição o tema foi Inteligência no Turismo.

Durante o evento foram realizadas as entregas dos Planos Operacionais Regionais atualizados para as regiões turísticas do Paraná e contou ainda com palestras com o ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto Filho; com o co-fundador e CEO Soul Data, Federico Esper; com o sócio-proprietário da Cave Colina de Pedra, Ari Portugal, e com a diretora do Ekoa Park, Tatiana Perim. A programação contou, também, com exposições culturais.

O fórum é o primeiro encontro presencial, pós-pandemia, com representantes das regiões turísticas. Para o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes, esse momento é fundamental para entender as demandas e as tendências do setor nesse processo de retomada.

“Quem conhece o Estado do Paraná são os representantes das regiões. Nos cabe compilar as informações, sentir as dores deles, para então transformar o Estado em um local de destinos turísticos a serem apresentados para o Brasil e para o mundo”, disse diretor-presidente da Paraná Turismo.

Visita técnica

Foram realizadas inúmeras reunião paralelas, relacionadas ao Turismo Religioso com o Presidente do GT Religioso, Elizeu Rocha, com o Vice-Presidente do Conselho Paranaense de Turismo, Giovanni Diego Bagatini, sobre a Rota do Rosário e cursos para o Norte Pioneiro.

No Paraná Projetos foi debatido sobre Paraná Produtivo e projetos do Turismo no Norte Pioneiro.

A reunião com o Geólogo Luciano Cordeiro de Loyola, do Instituto Água e Terra a pauta foi sobre o agendamento de visita técnica ao Norte Pioneiro com equipe, visita a geossítios e desenvolvimento de atrativos turísticos através da geologia, como as antigas minas de carvão desativadas, pedreiras em desuso, fósseis em jazidas de calcário, troncos petrificados entre outros.

Ainda durante o final de semana, a equipe da Atunorpi participou de uma reunião com o Bennur Crummenauer, Diretor de Lazer e Turismo da Federação Paranaense de Motociclismo.

Durante o almoço em São José dos Pinhais, ocorreu uma reunião com o mestre cervejeiro, Lucas Amaral Bonacin, onde foi debatido algumas ideias para o 1º Festival Cervejeiro e Gastronômico do Norte Pioneiro.

No domingo a reunião foi com a secretária de turismo de Piraí do Sul, Cinara Souza seguida de visita técnica ao Sitio Ecológico de pinturas rupestres, o segundo maior desta natureza em todo o estado, perdendo apenas para o sítio Morro Azul em Ventania, na mesma região.

“Finalizamos as visitas técnicas, prestigiando o empreendimento Empório Ouro do Norte, localizado no Mercado Municipal do Capão Raso, em Curitiba, onde agora é possível encontrar produtos do Norte Pioneiro”, destacou o presidente da Atunorpi, Welington Bergamaschi.

Atunorpi

Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. É a Instância de Governança Regional responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro. Atualmente a região é integrada por 18 municípios: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal,