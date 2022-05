Em parceria com o município, Sanepar forma agentes socioambientais em Santo Inácio

Cerca de 60 pessoas, entre professores, agentes comunitários de saúde e de endemias, participaram do curso de Formação de Agentes Socioambientais promovido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) nesta semana em Santo Inácio, Norte do Paraná.

O evento encerra o Programa de Intervenção de Obras de Saneamento, que também viabilizou curso para encanadores e reuniões comunitárias. Recentemente, a empresa investiu cerca de R$ 1,3 milhão na obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade.

Promovido em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Saúde, o curso de multiplicadores visa a formação dos agentes para sensibilizar a população sobre os diferentes serviços do saneamento. Entre os temas principais estão os processos que envolvem o tratamento da água, o que é esgoto e o uso correto da rede coletora, além da importância da separação da água de chuva, que nunca pode ser misturada com o esgoto.

A assistente social da Sanepar Angela Pagani explica que os servidores públicos são os que primeiro recebem as demandas da população. “Por isso, procuramos fornecer informações para que possam dar o melhor encaminhamento”, disse.

Agente comunitária de saúde há 16 anos, Noemi de Souza Oliveira visita, mensalmente, mais de 200 imóveis na cidade. "O curso serviu para esclarecer diversos assuntos, desde o tratamento de água até a importância da ligação de esgoto", afirmou.

NA PRÁTICA– A responsável pela participação da Secretaria de Educação no Programa de Intervenção de Obras de Saneamento da Sanepar, Simone Aparecida Basseto, afirma que o curso agrega conteúdo importante para os professores. “Saneamento básico é fundamental para a nossa vida, é uma bênção e uma responsabilidade receber água tratada na nossa casa, e isso precisa ser melhor trabalhado com a comunidade escolar”, disse.

Os participantes fizeram visita técnica às margens do Ribeirão Santo Inácio. Lá eles observaram as características da bacia hidrográfica e realizaram análise da água.