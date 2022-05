Morador de Salto do Itararé tem casa furtada e 50 kg de carne levados

Um morador da zona rural do município de Salto do Itararé teve prejuízos na manhã desta quarta-feira (04) ao chegar ao seu sítio e encontrar sua casa arrombada.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada no período da manhã para prestar atendimento a uma ocorrência de furto a residência registrado em uma propriedade rural do município. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que havia saído e, assim que chegou em sua casa, notou que a janela da cozinha estava aberta. Ao verificar o interior da casa, acabou tendo uma surpresa nada agradável. A vítima constatou que haviam sido furtados um aparelho televisor, um receptor de sinais de televisão, um aparelho de DVD e um liquidificador. Os criminosos não deixaram para trás se quer as panelas e brinquedos, além de furtarem 50 kg de carne.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido identificado ou localizado. A PM pede a colaboração da população para chegar até os criminosos e denúncias podem ser feitas através do telefone 190 de forma anônima.