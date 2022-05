Paraná participará de evento sobre a transformação digital na gestão fazendária

A Secretaria estadual da Fazenda, por meio da Escola Fazendária do Paraná, participa na próxima quarta-feira (11), às 15h, do encontro nacional “A Importância da Transformação Digital na Gestão Fazendária”, que terá transmissão ao vivo pelo canal do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ) no YouTube .

Com o objetivo de tratar de um dos mais importantes plenários de integração e troca de experiências entre os fiscos estaduais, o encontro visa integrar ações que racionalizem custos, eliminem entraves burocráticos, facilitem o cumprimento das obrigações tributárias e aprimorem o controle e a fiscalização por parte dos órgãos governamentais, ancorado em uma transformação digital que promova a valorização e efetividade da atuação profissional dos servidores fazendários por meio das novas tecnologias.

O programa de formação em transformação digital na gestão fazendária envolverá diferentes áreas, como fiscalização, arrecadação, gestão de pessoas, dentre outras. A ação também contará com quatro grupos temáticos para o fortalecimento da ação e do federalismo brasileiro.

O evento será promovido por meio de uma parceria entre o GDFAZ, o Encat (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais); a Cogef (Comissão de Gestão Fazendária); Gefin (Grupo de Gestores das Finanças Estaduais) e o Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal).

Para participar é necessário fazer o cadastro AQUI .

Programação:

15h - Abertura

15h10 - Mesa de Abertura

16h - A transformação digital e seus impactos na esfera pública (Oscar Motomura - Fundador da Amankey)

16h35 - Os desafios da gestão tributária com a transformação digital (Bruno Aguilar - Auditor Fiscal Sefaz/ES)

17h - Programa de formação para as Sefaz em transformação digital (Carlos Gonçalves – EloGroup).

17h25 - Encerramento

Serviço:

Tema: “A Importância da Transformação Digital na Gestão Fazendária”

Data: quarta-feira, 11 de maio

Horário: 15 horas

Local: Plataforma ZOOM e transmissão pelo Canal do GDFAZ no Youtube .