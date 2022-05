Com modelos mais modernos, DER promove oficina sobre padronização de projetos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) promoveu a oficina “State Kit DER-PR” para servidores do próprio departamento e da Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL), visando a padronização de informações na elaboração de projetos de engenharia de obras rodoviárias.

O State Kit DER-PR é um plugin para o programa de computador Civil 3D, utilizado por empresas que trabalham com engenharia civil. Trata-se de um arquivo que será adicionado ao Civil 3D, já deixando o programa configurado com especificações do DER/PR para elaborar projetos básicos e projetos executivos de engenharia.

“Com todas as empresas projetistas utilizando os mesmos parâmetros, as mesmas configurações, o DER poderá analisar com muito mais facilidade os produtos entregues. O programa, inclusive, poderá realizar algumas análises de forma automatizada, ajudando todos a ganharem tempo e diminuindo a necessidade de correções”, explica a diretora técnica do DER/PR, Janice Kazmierczak Soares.

Durante a oficina foi apresentada a ferramenta aos técnicos de ambos os órgãos e trabalhada a construção dos parâmetros do State Kit DER-PR. As atividades continuarão ao longo do mês, com a disponibilização do plugin em breve, gratuitamente, para que possa ser baixado e utilizado pelas empresas projetistas contratadas pelo DER/PR e o público em geral.

A atividade foi possível graças a termo de cooperação entre o DER/PR e a empresa Autodesk, responsável pelo desenvolvimento de programas de computador para a área de engenharia, arquitetura e construção, como o AutoCAD e o próprio Civil 3D. O objetivo do termo é fomentar a implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling, na sigla em inglês) no DER/PR, no qual o modelo de cada obra ou edificação é construído virtualmente, seguindo de forma rigorosa o que será aplicado no empreendimento real.

O desenvolvimento do State Kit DER-PR neste formato colaborativo é uma iniciativa inédita na América Latina.

MODERNIZAÇÃO– Outras iniciativas visando atualizar a elaboração de projetos e execução de obras no DER/PR incluem a construção do Caderno BIM para Infraestrutura Rodoviária, em parceria com o Departamento de Gestão da Inovação (DGI) da Seil, a revisão das normas e padronização de apresentação de projetos, e a atualização das especificações de serviços rodoviários.

“Estamos atuando em várias frentes, buscando modernizar nossos processos quanto à elaboração de projetos e execução de serviços de obras. Vamos trazer tanto a padronização quanto a utilização das tecnologias mais modernas para as obras do DER”, afirma a coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento do DER/PR, Larissa Vieira.

PRESENÇAS– Participaram da oficina a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento e a Coordenadoria Técnica do DER/PR, o Departamento de Gestão da Inovação (DGI) da Seil, o consórcio APPE-Viaponte e a consultoria Strata-Proes. A oficina foi conduzida e apresentada pelo engenheiro Pedro Soethe, da Autodesk.