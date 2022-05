Jundiaí do Sul realiza obras de recuperação nas estradas rurais

Estão sendo realizados serviços de patrolamento, cascalhamento, reparo nas pontes rurais e limpeza nas saídas de água do leito das estradas.

A necessidade de realizar essas atividades veio através dos estragos feitos pelas fortes chuvas, que acabaram danificando significativamente as estradas.

Nesta quarta-feira (04), a prefeitura municipal de Jundiaí do Sul divulgou o andamento das obras de recuperação das estradas rurais do município. Os trabalhos estão sendo realizados nos locais Assentamento Matida e Bairro Continhas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.