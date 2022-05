Em quatro anos, Sanepar investe mais de R$ 80 milhões em Guarapuava

Os investimentos feitos pela Sanepar em Guarapuava, no Centro-Sul, significam grandes avanços no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto. Nos últimos quatro anos a Sanepar trouxe para a cidade mais de R$ 80 milhões, valor suficiente para garantir que o sistema de abastecimento de água atenda ao crescimento da cidade por, pelo menos, mais três décadas.

No esgotamento sanitário, a Sanepar irá atingir e ultrapassar a marca de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto bem antes do prazo estipulado em contrato com o município, que seria até 2030, além de antecipar também o atendimento à meta estipulada pelo governo federal no novo marco do saneamento.

“A Sanepar tem um compromisso firme: levar aos municípios, do maior ao menor porte, a melhor solução em saneamento e garantir mais saúde e qualidade de vida a todos”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.

A Sanepar também repassa mensalmente, por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente, cerca de R$ 1,3 milhão para o Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSBA), valor revertido em estrutura, projetos e ações na área de meio ambiente na cidade, com benefícios para toda a população.

Com obras e melhorias dos últimos quatro anos e ampliações nos sistemas de água e esgotamento sanitário que vão até 2027, o investimento planejado deve alcançar R$ 150 milhões, uma média de R$ 17 milhões investidos ao ano na cidade e nos distritos. “São recursos assegurados e já contratados, que se somam ao que já foi feito. Além disso, temos outras obras planejadas e programadas”, afirma a gerente-geral da Sanepar na Região, Jeanne Cristine Schmidt.

ÁGUA PARA TODOS– Estão em curso obras que ampliam a captação, o tratamento e a distribuição de água na cidade. A Companhia direcionou mais de R$ 60 milhões para nova captação e adutora de água bruta, e novos módulos de tratamento de água na estação da Vila Santana, aumentando a capacidade do sistema em 300 litros por segundo, quase o dobro da média distribuída atualmente.

Está em andamento também o trabalho de reforço e setorização de redes de abastecimento e melhorias no controle de pressão e vazão dos sistemas. A captação no Rio das Pedras está recebendo nova adutora. Opera há cerca de três anos um novo reservatório de água tratada, que representa acréscimo de 30% da capacidade de reservação no sistema.

ÍNDICE DE METRÓPOLES– A Sanepar está levando a coleta de esgoto doméstico até as regiões mais afastadas na cidade, com um projeto de expansão de 42 quilômetros de redes para atender mais 2 mil famílias que residem nas vilas Iensen, Mirim, Continental, Adolpho Lanzini, Concórdia e Jordão, além de outros locais na zona urbana. Para essas obras, são mais de R$ 6,1 milhões aplicados.

A Estação de Tratamento de Esgoto Vassoural recebe ampliação, novos equipamentos, mais um módulo de tratamento de esgoto, coletores, estações elevatórias de esgoto, entre outros aperfeiçoamentos na estrutura, que já é bastante moderna.