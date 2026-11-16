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Despedidas: confira os falecimentos desta segunda-feira (16)

Informações sobre velórios e sepultamentos na região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/11/2026 às 10h55
Despedidas: confira os falecimentos desta segunda-feira (16)
Arte: Folha Extra

Maria Aparecida Biscaia Chaves

Idade: 86 anos

Local do velório: Capela Municipal de Wenceslau Braz

Sepultamento: 17/11/2026 – 09h – Cemitério Municipal de Wenceslau Braz

 

Maria Luiza Lopes Ferreira

Idade: 77 anos

Local do velório: Capela Municipal de São José da Boa Vista

Sepultamento: 14/11/2026 – 10h30 – Cemitério Municipal de São José da Boa Vista

 

Laercio Antonio do Prado

Idade: 78 anos

Local do velório: Capela Municipal de Wenceslau Braz

Sepultamento: 14/11/2026 – 17h – Cemitério Municipal de Wenceslau Braz

 

Para mais informações, assistência e detalhes adicionais acesse o instagram da Uniwences.

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