Despedidas: confira os falecimentos desta segunda-feira (16)

Maria Aparecida Biscaia Chaves
Idade: 86 anos
Local do velório: Capela Municipal de Wenceslau Braz
Sepultamento: 17/11/2026 – 09h – Cemitério Municipal de Wenceslau Braz
Maria Luiza Lopes Ferreira
Idade: 77 anos
Local do velório: Capela Municipal de São José da Boa Vista
Sepultamento: 14/11/2026 – 10h30 – Cemitério Municipal de São José da Boa Vista
Laercio Antonio do Prado
Idade: 78 anos
Local do velório: Capela Municipal de Wenceslau Braz
Sepultamento: 14/11/2026 – 17h – Cemitério Municipal de Wenceslau Braz
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